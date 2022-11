Estadísticas de Bateo por Equipo del Béisbol Venezolano Temporada 2022-2023

Estadísticas de Bateo por Equipo Béisbol Venezolano Temporada 2022-2023

TEMPORADA REGULAR 2022-2023.

EQUIPO JJ VB AVE Leones 25 871 .295 Bravos 25 847 .293 Tigres 26 834 .293 Cardenales 24 804 .291 Navegantes 28 944 .288 Tiburones 25 841 .252 Caribes 25 833 .246 Aguilas 26 839 .241

Fuente.LVBP