Líderes de Bateo en el Béisbol Venezolano Temporada 2022-2023

Jugador EQUIPO AVE Freddy Fermin CAR .392 # Ildemaro Vargas LAR .378 * Bryant Flete ZUL .357 Edwin Garcia MAG .348 Alberth Martinez MAG .347 Franklin Barreto LAG .344 * Tomo Otosaka MAR .343 Carlos Rivero ARA .342 Jose Rondon CAR .340 Rangel Ravelo LAR .333 Jose Martinez ARA .330 Carlos Perez MAR .329 Alberto Gonzalez MAG .327 * Alexi Amarista ARA .327 Maikel Garcia LAG .320 David Rodriguez MAR .315 Diego Rincones MAR .314 # Henry Alejandro Rodriguez ARA .307 Wilfredo Tovar CAR .300 Isaias Tejeda CAR .298 # Asdrubal Cabrera ANZ .295 Maikel Serrano MAG .289 Willians Astudillo ANZ .287 Gabriel Noriega CAR .287 # Kennys Vargas LAR .286 # Edgar Duran MAR .286 Arturo Nieto MAG .286 Lenyn Sosa CAR .277 * Danry Vasquez LAG .276 * Odubel Herrera LAR .275 Rayder Ascanio MAG .274 Carlos Tocci ARA .274 Angel Reyes ZUL .273 Alexander Palma CAR .272 # Juniel Querecuto LAR .270 Jesus Sucre ANZ .268 Hernan Perez LAR .265 Pedro Castellanos LAR .261 # Niuman Romero ANZ .259 Luis Castro MAR .258 Ali Castillo ZUL .257 Andruw Monasterio ANZ .257 Leandro Cedeno CAR .257 Jackson Chourio ZUL .256 Renato Nunez MAG .250 Wilin Rosario ZUL .246 # Carlos Sanchez LAG .246 # Luis Sardinas ANZ .241 # Hector Sanchez ZUL .240 Gorkys Hernandez LAR .232 * Ramon Flores MAR .232 # Jose Herrera ZUL .214 Balbino Fuenmayor ANZ .213 * Herlis Rodriguez ANZ .213 # Arquimedes Gamboa MAG .182 # Ehire Adrianza LAG .173