Análisis: ¿Open English es una Estafa? Lea todo sobre este caso..

Análisis: La supuesta Estafa en Open English, no es el primer caso, lea cuantos más hay..

Primero aclararemos un poco el término ESTAFA:

«La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. En ocasiones se asimila al fraude, el timo y el engaño. De acuerdo a lo establecido en términos generales por los diferentes tipos de legislaciones, el delito de estafa es descrito como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el patrimonio de otra persona. Por lo general, los delitos de estafa son considerados de menor gravedad que otros (tales como el homicidio o el abuso sexual), pero la variedad de tipos de estafa hace que sea posible realizar tal nivel de daño a otros que las penas sean extremadamente altas para el criminal.» fuente. https://es.wikipedia.org/wiki/Estafa.

Desde que reventaron las redes sociales, por el caso de la supuesta estafa realizada por la empresa Open English (la misma se ofrece como panacea para apreder ingles a distancia) , se han desenpolvado muchos otros casos que desde hace varios años han reclamado las situaciones vividas con esta empresa.

Al parecer una de las condiciones de la empresa, es el famoso truco de carga la tarjeta si no dices que no quiere seguir, es decir, las letras pequeñas del asunto, son las que mas atacan las tarjetas de crédito de los inocentes usuarios.

Este tipo de operación de dudosa credibilidad se ha dado por años, formando parte de las letras pequeñas y casi invisibles de lo que en su momento eran vendedores por telefono, luego pasaron a la televisión y finalmente en la actualidad realizan sus operaciones por internet, sumado a lo anterior.

La cuestión al respecto es que si ellos se interesan tanto en cobrar llamando por teléfono y enviando emails, deben hacer lo mismo al menos 1 mes antes de renovar ilegalmente de manera automática, aduciendo que los usuarios son los que deben estar pendientes , bla bla, si su sistema es tan automatizado debe avisar que va a cobrar de nuevo y no hacerlo, es como disparar y preguntar después.

Un caso muy conocido es el de la estafa con la tarjeta VIP para disfrutar de pasajes aereos y de una semana en un resort, a la gente le cargan una cantidad determinada al antojo de la empresa vendedora, y la renuevan igualmente a su antojo, de alguna manera estos estafadores se hacen de la lista de poseedore de tarjeta VISA y MASTER venezolanos y su telefono, montan un centro de llamadas temporal, y comienzan a «ofrecer» el paquete, que termina siendo el paquete chileno o peor, como podemos leer en nuestro artículo sobre Inversiones Marketing Evolution, ya tienen tiempo estafando y los comentarios a la noticia se han vuelto noticia críminis pero las autoridades bien gracias.

Ahora bien pasemos a ver un poco que sucede si buscamos en Google la frase: estafa open english



¿Les parece insólito que aparezca más de 60mil resultados?

y miren la autocompletación de ayuda, las palabras quejas y estafa están presentes y eso significa que han sido objeto de búsqueda desde hace mucho tiempo, ya que la autocompletación de ayuda trabaja como los trending topics a ese referente.



Veamos un poco de situaciónes sobre Open English contadas por ex-empleados y personas que se han matriculado:

fuente:http://www.taringa.net/comunidades/venezolanos/7343317/Duda-Open-English-vale-la-pena-o-estafa.html

alxendo Hace 2 años +1

Yo trabaje para Open English por 2 años, y en promedio de cada 100 cursos vendidos 2 terminan hablando ingles la gran mayoría se retiran a los 3 o 4 meses, por este motivo ahora la compañía ya NO GARANTIZA LA FLUIDEZ DEL IDIOMA, si verificas los comerciales ya no aparece el eslogan fluidez garantizada. Como empleado tenia el curso de forma gratuita y en los 2 años solo ingrese un par de veces puesto que la plataforma es bastante deficiente. Para estudiar no es una buena propuesta, para laborar si puesto que el curso tiene un costo exagerado los empleados son muy bien remunerados. Es una maquina de hacer dinero jejejjeje

UPLADER_ADICTA Hace 2 años

oy sip, ahora que lo dices, antes lko decian verdad no le prestaba atencion a ese detalle, entonces como todo ha bajado mucho puesd bien, y cual es la competencia de open en este momento??

gerovela Hace 2 años

Yo estoy en Open English desde marzo y ya hablo ingles muy fluido, mi plataforma es rapida, el que no quiere aprender, no aprender, el que si quiere tiene todas las herramientas. Depende de cada uno. Si es caro pero las clases son las 24 al dia. Es una excelente herramienta yo la recomiendo 100%. Yo no trabajo ahi ojo no ganare nada por este comentario pero si me gustaria que nuestro continente se desarrolle mas aprendiendo ingles de forma comoda y divirtiendose. Mensual el curso cuesta como 800 si compras el paquete completo te sale mas barato,la duración del curso son 12 meses mas seis meses para que practiques la fluidez.

jabarriosb Hace 2 años +1

El principal problema de Open English es la plataforma de cobranza. Cobran cuotas dobles, a veces, otras veces se tardan en procesar los cobros y le cobran mora a los clientes y otras veces (me paso a mi mismo) simplemente ni cobran ni aceptan reclamos y e tienen 6 meses mandandote el mismo correo cobrandote la cuota y los intereses… El departamento de atencion al cliente es otra sinverguenzura mas…

UPLADER_ADICTA Hace 2 años

ohh eso esta muy mal y no parece serio

danieljcamposflo Hace 2 años +1

llevo 6 meses en openenglish y hablare lo bueno y lo malo de este curso , para que la gente lo tome bien o mal

Positivo:

– Tener clases las 24 horas al día, hace que en cualquier momento puedas aprender ingles con profesores.

– Los profesores se enfocan en hacerte habla y participar, tratan de seguir un programa de clase que es elaborado por openenglish.

– Las clases se adaptan a tu nivel, básico, intermedio, advanzada.

– Existe un buen material de estudio dentro de la plataforma.

– Tener foro, para conversar de un tema especifico.

– Una seccion de preguntale al profesor, para realizar preguntas especifico de gramatica

– Garantia de 6 meses.

Negativo

– Como existe una gran base de profesores, es posible que te toquen con uno que no es muy bueno, y eso puede ser muy frustrante.

– La fluidez no es Garantizada, porque depende totalmente de tu esfuerzo al curso.

– Si no cumples con tus objetivos, los asesores no te dicen nada, solo te dicen que sigas estudiando.

– El aprendizaje depende totalmente de ti, si tu no eres autodidacta, puede llegar el momento que openenglish sea un gasto de dinero.

– Openenglish no es recomendado para alguien que no sabe NADA DE NADA de ingles, hay que tener al menos ingles básico completo.

-Los estudiantes de clases advanzado, nunca son tan avanzado como debieran, siguen siendo estudiante con nivel intermedio que se esfuerzan, pero son las que requiere mayor trabajo.

– Algunos estudiantes han reportada un sistema de cobro dudoso, cosa que haya perdido credibilidad del curso.

– EL DIPLOMA NO TIENE NINGÚN PESO, NO TIENE VALOR PARA NADIE , HAY QUE DECIR LAS COSAS COMO SON, pero el curso puede ser bueno para quien le saque provecho de verdad, depende de uno

El precio aproximado son 12 cuotas de 70 dolares mensuales.

Naquadah Hace 2 años

Concuerdo en casi todo contigo @danieljcamposflo lo del cobro aun no he tenido alguna experiencia Negativa con eso pero bueno habrá que ver yo solo llevo 2 meses y para mi trabajo me ha sido de gran utilidad.

jabarriosb Hace 2 años +1

El problema es que al darles tu tarjeta de crédito hacen lo que quieren con ella y no hay nadie en la empresa que responda luego… No es un curso «malo» pero hay otras opciones mejores y/o muy buenas y gratuitas… La plataforma es sumamente compleja para el usuario promedio, lo digo como ingeniero, los profesores no estan pendiente de las personas como asegura la publicidad ni estan las 24 horas… Si te quieres retirar en un mes, te responden a los 4 meses y te dicen que debes pagar dos meses de penalidad (mas los cuatro que se tardaron en responder)… Y el departamento de atencion al cliente no es mas que un apendice del departamento de cobranza… El maltrato es brutal, no vale la pena…

flexirace Hace 2 años

revisen este comentario que encontre por alli, hay muchos trolles a sueldo de open english redactando en todo lo que tenga que ver la empresa mucho cuidado con los que alaban open english.

Saludos, soy Marcelo de Ecuador, y soy comunicador social hace más de 15 años. Luego de ser bombardeado continuamente en televisión por los comerciales de Open English decidí aceptar el reto y complementar mi inglés, que sinceramente no es malo, con los cursos ofrecidos por estos jóvenes venezolanos. Mala idea. Ahora me siento realmente estafado. Era un curso de un año y antes de los cuatro meses decidí retirarme por el pésimo nivel que ofrecen a sus alumnos. Leo en varias páginas notas que hablan sobre el éxito comercial que significa esta empresa que ha logrado acumular más de 50 millones de dólares por la cantidad de alumnos que tienen, aseguran que son más de 50 mil estudiantes. Además leo también en la red centenas de quejas sobre esta organización. Seguramente miles de esos alumnos viven esta decepción pero nadie escucha sus quejas al ser un negocio por internet.

Las clases son un conjunto de videos, archivos pdfs, audios y dibujos que te hablan de todo, absolutamente de todo sin saber cuál es el nivel real del estudiante pues no hay una prueba de ubicación. Pero quedaba la esperanza de las clases en vivo, ingresé a esas famosas clases virtuales, muchos de los profesores son latinos que aprendieron a hablar inglés, osea con ese acento chicano inconfundible, también los hay gringos verdaderos, pero lamentablemente a mi me tocaban la mayoría de latinos con nacionalidad estadounidense supuestamente. Ninguno, absolutamente ninguno de los profesores quería detenerse ante las inquietudes de los alumnos, la respuesta que siempre daban es que ingresen a la sección en donde te respondían todas las dudas que tenías pues ellos no tenían el tiempo de responder a cada inquietud, otra gran mentira. Ingresaba a esa sección, en donde habían unos veinte estudiantes preguntando distintos temas a un solo profesor. La mejor salida del profesor, al no poder responder las interrogantes, era enviar a los estudiantes a hacer sus consultas en otras páginas web, fuera del sitio de Open English, en donde te encontrabas todo absolutamente GRATIS. Espero me vayan siguiendo el hilo. Tenía un asesor que llamaba cada semana o cada quince días, le indicaba mis críticas y era otra persona que no hacía absolutamente nada para solucionar mis problemas, repetía su discurso como robot, igual que esos vendedores por teléfono. Pero eso sí, cada mes el valor se descontaba automáticamente de mi tarjeta de crédito pese a que nunca me enviaron la factura que certificaba esos pagos. La situación continuó cuatro meses hasta que no pude seguir aguantando tanta mediocridad. En el nivel que yo estaba, supuestamente avanzado, había estudiantes que no sabían ni siquiera pronunciar casa, esposa o manzana, así de crítica era la situación. Conversé con esos alumnos y me aseguraron que ya llevaban nueve meses en el curso, imposible de creer pero era así. Escribí a todos los emails que estaban en la web de Open English hasta que alguien se dignó en responder ante mi cúmulo de quejas, me llamaron a ofrecerme disculpas y meses gratis e inclusive para ofrecerme el certificado de fluidez al terminar los cuatro meses de clases, recuerden que el curso era de un año. Obviamente no acepté por que su mediocridad no se supera con ahorrarse 80 dólares que costaba el mes. Anuncié que mi decisión era la de retirarme y estas personas inicialmente me decían que era imposible pues el contrato era de un año, después de decirles algunas verdades aceptaron, pero eso sí, me cobraron un mes más de multa. Mi pregunta sigue siendo por qué tuve que pagar yo esa multa si el pésimo servicio lo daban ellos? Por qué nadie puede sancionar a este tipo de empresas que no dan lo que ofrecen? Por qué los servicios de calidad no se aplican en estas empresas que llegan a uno de manera virtual y no hay a quién reclamar por estos servicios? Estimados lectores es demasiado el riesgo que uno corre ingresando a cursos que ofrecen el oro y el moro a cambio de su dinero. Tengo 40 años de edad, con una carrera en medios de comunicación desde hace más de 20 años y no tengo por qué mentir en una cosa de estas. Me duelen los casi 330 dólares que esta gente me sacó, lo sentí casi como un asalto pues luego vino una impotencia al sentirme robado. Busquen en internet y encontrarán cientos de denuncias en contra de Open English, varias son por cobros adelantados de las mensualidades y otras por hacerse los sordos mientras el alumno está en su mes de prueba. Antes de pensar en gastar su dinero en este tipo de cursos les recomiendo mejor buscar algo seguro en sus ciudades, en donde puedan reclamar por la calidad de estos servicios y no dar su dinero a esta gente que es casi como botarlo a la basura. Espero que este comentario les sirva de algo

byronmovil Hace 2 años +1

Hola a todos.

Mi nombre es Byron de Ecuador. me dedico al e-commerce por lo que era importante mejorar mi nivel de ingles.

Con una campaña masiva en medios por parte de Open English, agradables comerciales de televisión, publicidad web, sumado a entrevistas y publicaciones de diarios importantes a nivel mundial pensé que este SISTEMA funcionaria.

Primero intente obtener algo de información ingresando al sitio web de ellos. llene los datos de un formulario y no pasaron 30 segundos para recibir la llamada de una Señorita con acento Colombiano que me abordo dándome a conocer la MARAVILLA de curso que ofrecían. a lo que accedí a contratarlo.

AQUÍ VIENE LA MAÑA DE ELLOS

TE DICEN QUE EL CURSO TIENE UN PRECIO DE $80 MENSUALES O ANUAL 760$ ALGO ASÍ.

el interés de ellos es obligarte a contratar el año para hacerse con tu dinero e importarles poco o nada si realmente alcanzas el nivel esperado.

Decidí contratar por débitos mensuales, (quería tomar precauciones)

Ademas pregunte a la Srta que me atendió vía telefónica que debía hacer si me quería retirar.

Indico que podía retirarme en los primeros 7 días de haber adquirido el curso sin necesidad de pagar nada.

Después de eso ya debías obligarte a pagar el año de curso así no lo uses.

Desde el primer momento que ingrese al sistema de curso me lleve una gran decepción al ver que la famosa plataforma no era mas que una videoteca para reproducir.

El sistema te ponía los vídeos de acuerdo a tu nivel de aprendizaje.

Es una ridiculez pagar $80 mensuales por eso.

He visto cursos en CD como Roseeta Stone, Aprendamos Ingles, Larousse etc, etc con mejor nivel de aprendizaje.

A parte los vídeos tienen una pésima calidad como de los años 1995 y no son creados por Open English… parecen ser adquiridos a una compañía que algún momento creo cursos en cintas VHS.

La plataforma de profesores online tardaba en cargar y su reproduccion era bastante lenta.

(Ellos no especificaron ningún dato técnico acerca de los requerimientos mininos que debe tener tu computador y conexión a Internet para reproducir el tan marketeado cursito).

Hice los reclamos correspondientes antes de los 7 días acerca de la pésima calidad del curso + el problema de reproducción de vídeos que presentaba mi computadora.

A lo que como siempre con sus llamada insistentes ofrecieron dar una solución.

ya habían pasado 5 dias por lo que no espere en poner la reclamación Paypal solicitando el reembolso de mis primeros $80 y la des afiliación al sistema de cobros en el que me habían metido.

( si esperaba a que me den la supuesta solución pasarían los 7 días y hay si que estaba estafado)

Paypal tomo el caso y después de 45 días fallo a mi favor devolviendo el dinero que había pagado a OpenEnglish.

Creo que tuve la gran suerte de haber utilizado el sistema de pagos paypal ya que si hubiese sido por tarjeta de crédito directa otra hubiese sido la historia.

Aunque paypal fallo a mi favor aun recibo llamadas insistentes de Open English queriendo cobrarme multas y famosos cargos operativos.

(tuve que cambiar mi numero de teléfono)

Ahora escriben insistentemente al correo.. les he dicho que no me interesa su mediocre curso y que ya lo cancele en los 7 días que podía..

pero siguen insistiendo en cobrarme cargos operativos por $240.

Espero poder salir bien librado de esta OPENESTAFA.

Espero que mi experiencia sirva para que otras personas no pierdan su dinero.

Saludos

fuente:http://defraudadores.com/open-english-cobros-injustificados/

Cobros injustificados en Open English

Open English, que da el servicio de aprender inglés por internet, me cobró el mes de febrero/14 por error 4 cuotas juntas y no me quiere devolver el dinero.

Ellos en un primer momento me dijeron que tenían problemas con la entidad bancaria y por eso intentaron varias veces (el mismo día) hacer la transacción para poder cobrarme la cuota.

Lo que en realidad sucedió es que me cobraron 4 veces la misma cuota y ahora se justifican diciéndome que yo tenía cuotas impagas.

Tengo los resúmenes bancarios en los cuales aparece que mes a mes me descontaron todas las cuotas, y asimismo tengo el resumen bancario en donde me descontaron sin justificación alguna 4 cuotas juntas.

Quejas de open english academia de ingles

Llamé en un montón de oportunidades para que me reintegren el monto y tengo pruebas que demuestran que los pagos los realicé correctamente.

¿Ahora qué hago? ¿Ante quién me puedo quejar de este fraude?

Acá en Argentina no encuentro ninguna entidad a quien quejarme.

¿Alguien sabe qué puedo hacer?

Gracias.

Reporte enviado por: Yanina

fuente:http://openenglishperu.blogspot.com/

OPEN ENGLISH = ROBO Y ESTAFA

Contrate este servicio tan anunciado por CNN en español y otros canales de tv por cable en mi pais y fue por eso que me dio confianza.

Me llamaron inmediatamente y me pidieron mi informacion de tarjeta de credito la cual facilite por pensar que es una empresa internacional de mucho respeto, Grave error.

A menos de un mes me di cuenta que no podia accesar por falta de tiempo, ademas de ser un curso ambiguo lleve las horas exigidas para retirarse ( es un termino de ellos) y me retire con la supuesta asesora señorita Melisa Bejarano, ella insistentemente incomodaba con sus llamadas telefonicas para que vuelva al curso, han pasado 2 meses y recien me doy cuenta que esta empresa ha utilizado mi informacion crediticia para hacerse de dos pagos adicionales (es decir 2 meses mas de estudio) los cuales yo no he realizado ni autorizado, asi es que estoy dispuesto a retirar la careta de esta empresa con la creacion de alguna pagina web y/o tambien denuncias por television nacional y si es posible internacional para desenmascarar este robo y mal uso de informacion crediticia por parte de esta compañia. Espero que los que se sienten afectados por esta empresa manifiesten por el momento por aqui su experiencia. Gracias.

fuente:https://www.reclamos.cl/reclamo/2013/oct/open_english_fraude

Open english – Fraude

Martes 22, Octubre 2013, Número de Reclamo: 261777

.

El autor de este reclamo ha sido contactado por:

1 Particular

Hace 4 meses inicié como alumno en OpenEnglish.

En un comienzo sentí que era bien completo el curso, pero partí con roces, ya que llamaban insistentemente a mi casa en horarios inadecuados. Después de discutir con varias personas, logré que no me llamaran más.

La promesa de OpenEnglish es que según un cálculo entre el nivel de tu inglés inicial y cuantas horas dedicas semanalmente, alcanzarás el nivel de fluidez antes del año. Si esto no ocurre, se te devuelve el dinero (en teoría).

A principio de Octubre de 2013, Open English cambió todo el sistema de enseñanza, argumentando que ahora están con mejores métodos y software.

El gran tema es que todo el progreso que uno llevaba hasta la fecha se perdió, por lo que nadie puede hacer valer la garantía de la fluidez. Por esta razón decidí cancelar mi suscripción al curso, a lo que ellos me dijeron que se me cargarían 72.000 pesos a mi tarjeta de crédito por castigo (estipulado en el contrato virtual que envían por correo). Debido a este cobro, que lo encontré sinvergüenza, pedí que se me reembolsara el último mes que había pagado, ya que el producto que compré (el con la garantía de fluidez y con el progreso visible) no existían más. Es decir, me cambiaron el producto y sin previo aviso.

Ellos me siguieron enviando correos sobre tickets de soporte, a los cuales no pude acceder porque el link de los correos daba a una dirección del sistema antiguo.

Pedí al soporte online que me diera una URL para poder ver las respuesta, pero fue en vano.

Finalmente me llegó un correo para confirmar la cancelación del curso dentro de las próximas 72 horas. Esto significa que ellos además del castigo, se quedan con el dinero de esos 8 días que me restan del mes. Un robo.

He pedido dirección física en Chile pero no han sabido darme respuesta. Esto lo he solicitado porque pretendía iniciar un caso por medio del SERNAC.

Este caso es interesante porque tambien abotada cosas como que ellos evaden impuestos al no entregar factura fiscal.

fuente:http://www.carlosnuel.com/evita-el-cobro-fraude-en-tu-tarjeta-de-credito-de-openenglish-com.html

Evita que te cobren el servicio de Open English una ves que lo cancelaste

En los últimos meses, en televisión y otros medios nos hemos visto saturados por la publicidad del portal en Internet de OpenEnglish.com que promete que puedes aprender este lenguaje desde tu hogar con tu computadora y con profesores “certificados”.

Hoy me dispuse a investigar un poco más de este servicio y para mi desfortuna descubrí que no es una empresa tan seria como aparenta, o al menos, eso dicen los cientos de quejas (fraudes a otros usuarios) que encontre en Internet por solo poner en Google “Open English“.

Sin duda, me quede sorprendido por la constante de que una vez concluido el tiempo de prueba, la mayoria (si no es que todos) los usuarios decidieron cancelar el servicio y ninguno de ellos pudo hacerlo (Encontrando muchas trabas en el camino). Realmente, no sé cuantos usuarios les haya pasado esto, pero al menos puedo listar 30 casos y creo podemos encontrar otros más si hacemos una simple busqueda en el famoso portal de “apestan.com“.

¿Cómo funciona Open English?

En la página Web de Open English hay una forma de contacto que debes llenar para que un “asesor” te regrese la llamada y te proporcione la información, y una ves que dejas tus datos el sistema de ventas no es nada diferente al de los infomerciales que te enredan hasta que aceptas el tiempo de prueba, no sin antes dar tu tarjeta de crédito (metodología de venta que debo aceptar nunca me ha gustado).

Otro punto que se me hace demasiado injusto es que la “empresa” a algunos usuarios no le ha entregado comprobantes fiscales por el cobro que les realiza mes a mes.

Si te encuentras dentro del periodo de pruebas y el servicio no te ha convencido y deseas cancelarlo te recomiendo que además de denunciar a la institución correspondiente (presentando los comprobantes de cobro y tu solicitud de cancelación del servicio), como la PROFECO, asistas a tu banco y solicites una cancelación de los servicios domiciliados a tu tarjeta de crédito.

Lo que hará tu banco es cambiarte el número de tu tarjeta para que así cualquier cobro automático, deje de ser aplicado.

Espero que ésta información te sea de ayuda.

Como siempre, opine usted amigo lector(a)

