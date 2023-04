Estas son las mejores estrategias para ahorrar dinero en 2023

Una forma de optimizar los ingresos para lograr un ahorro sostenible en el tiempo puede ser a través de la planificación y el seguimiento de un presupuesto..

Esto implica identificar los ingresos regulares y los gastos necesarios, y buscar formas de reducir los gastos innecesarios.

Además, se pueden buscar fuentes adicionales de ingresos, como trabajo adicional o monetización de habilidades o aficiones.

También es importante tener en cuenta que los ahorros sostenibles en el tiempo requieren de un enfoque a largo plazo y un compromiso constante. Por lo tanto, es recomendable establecer objetivos alcanzables y trabajar de manera constante para lograrlos.

¿Cuáles serían las mejores estrategias para ahorrar dinero en 2023?

Realizar ajustes en el presupuesto para mejorar los hábitos de ahorro.

Reducir el uso de autos y cancelar suscripciones que no se utilizan.

Aumentar el aporte al plan de jubilación y revisar las donaciones benéficas.Hacer la declaración fiscal a tiempo y aumentar las contribuciones a la cuenta de retiro para reducir la cantidad de ingreso tributable.

Tener un presupuesto en función de los ingresos y las deudas.

Saldar las deudas con intereses y ajustar el presupuesto como si ya estuvieras en un periodo de crisis

Optimizar los costes empresariales para ahorrar dinero.

Optimizar los costes empresariales para ahorrar dinero. Hacer la declaración fiscal a tiempo, aumentar las contribuciones a la cuenta de retiro y ahorrar en planes para la educación universitaria.

No gastar en nada que no se necesite.

No gastar dinero en cosas que dañen la salud como bebidas azucaradas comerciales lo mejor es tomar jugo natural y de esa forma se ahorra.

No gastar dinero en Comprar chucherías ni que contengan sal ni azúcar, esta bien conocido que a veces tenemos un antojo, pero tratar de hacerlo los fines de semana en pequeñas medidas y buscar ofertas o hacerlo tu mismo, por ejemplo, es más barato hacer una torta en casa que buscar comprarla en la calle.

Más consejos sobre como ajustar el presupuesto para ahorrar más dinero.

Primero que todo: Ajustarse a lo que tenemos, no se puede gastar más allá de lo que se tiene.

Realizar una lista con los gastos mensuales y organizarlos por categorías para ver en qué se puede ahorrar.

Revisar el presupuesto en función de los ingresos y las deudas.

Ajustar el presupuesto como si ya estuvieras en un periodo de crisis para resistir a los efectos de la inflación.

Saldar cuanto antes todas las deudas con intereses.

¿Cómo puedo reducir mi consumo de energía en casa?

Encontrar mejores maneras de calentar y enfriar la casa, como por ejemplo, utilizar cortinas para bloquear el sol en verano y sellar las ventanas y puertas en invierno.

Instalar un calentador de agua sin tanque, de los compactos activados por flujo y eléctrico, sino hace falta no lo use.

Reemplazar las luces incandescentes por luces LED.

Apagar los dispositivos que no se estén utilizando y reducir la utilización de los aparatos eléctricos

Utilizar electrodomésticos con desempeño energético eficiente.

Es importante destacar que la mejor forma de ahorrar dinero es ganar más de lo que se gasta, de esa forma se amplía el rango de maniobra en la micro economía familiar, y eso se logra diversificando las fuentes de ingreso, de este tema vamos a hablar en nuestro próximo artículo.

