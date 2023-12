Estos son los 5 modelos de Autos que más se venden en Silicon Valley

Silicon Valley es una de las regiones más innovadoras y tecnológicas del mundo, donde se concentran algunas de las empresas más importantes del sector digital.

Por eso, no es de extrañar que los habitantes de esta zona tengan preferencias particulares a la hora de elegir sus vehículos.

En este artículo, te presentamos los cinco modelos de autos que más se venden en Silicon Valley, según un estudio realizado por la consultora Edmunds.

1. Tesla Model 3.

El auto eléctrico por excelencia, diseñado y fabricado por la empresa de Elon Musk, es el favorito de los residentes de Silicon Valley. Con una autonomía de hasta 568 km, una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y una velocidad máxima de 261 km/h, el Tesla Model 3 ofrece un rendimiento excepcional y una conducción inteligente. Además, cuenta con un diseño elegante y minimalista, y una pantalla táctil de 15 pulgadas que permite controlar todas las funciones del vehículo. Su precio base es de $39.990.

2. Toyota Prius.

El pionero de los autos híbridos sigue siendo uno de los más populares en Silicon Valley, gracias a su eficiencia, fiabilidad y bajo consumo de combustible. El Toyota Prius combina un motor de gasolina con uno eléctrico, que se recarga con la energía cinética generada por el frenado. Así, logra una autonomía de hasta 840 km y un consumo medio de 4,4 l/100 km. Su precio base es de $24.525.

3. Honda Civic.

El clásico compacto japonés es otro de los preferidos por los habitantes de Silicon Valley, especialmente por los jóvenes profesionales que buscan un auto práctico, económico y versátil. El Honda Civic ofrece un amplio espacio interior, un maletero de 428 litros y una variedad de opciones de motorización, desde el eficiente 1.5 turbo de 174 CV hasta el deportivo 2.0 turbo de 306 CV. Su precio base es de $21.700.

4. Ford F-150.

La camioneta más vendida en Estados Unidos también tiene su público en Silicon Valley, sobre todo entre los amantes de la aventura y el aire libre. La Ford F-150 es una camioneta robusta, potente y capaz de remolcar hasta 5.760 kg. Además, ofrece una gran comodidad y tecnología a bordo, con asientos calefactados y ventilados, sistema de navegación SYNC 4 y una pantalla táctil de 12 pulgadas. Su precio base es de $28.940.

5. BMW Serie 3.

El sedán alemán es el representante del lujo y la elegancia en esta lista, ideal para los ejecutivos y empresarios que quieren impresionar con su auto. El BMW Serie 3 combina un diseño sofisticado con un alto rendimiento y una conducción dinámica. Está disponible con motores gasolina, diésel e híbrido enchufable, que entregan desde 156 hasta 374 CV. Su precio base es de $41.250.

Estos son los cinco modelos de autos que más se venden en Silicon Valley, según el estudio de Edmunds. ¿Qué te parecen? ¿Cuál te gustaría tener? Déjanos tu opinión en los comentarios.

