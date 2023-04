Estos son los carros eléctricos más económicos que se venden en Venezuela

Los autos eléctricos son una opción cada vez más atractiva para los venezolanos que buscan una alternativa al problema de la escasez de combustible.

Estos vehículos funcionan con baterías recargables que se conectan a una toma de corriente doméstica y ofrecen una serie de ventajas como el ahorro en mantenimiento, la reducción de emisiones contaminantes y el silencio al conducir.

Sin embargo, los autos eléctricos también tienen algunos inconvenientes, como el alto costo inicial, la limitada autonomía y la falta de infraestructura adecuada para su recarga.

Por eso, antes de decidirse a comprar uno, es importante conocer las opciones disponibles en el mercado venezolano, sus características y sus precios.

Hasta el momento han ingresado a Venezuela cuatro modelos de autos eléctricos: Nissan Leaf, Fiat

500, Corolla Hybrid y Xpeng.

Estos vehículos se pueden adquirir a través de páginas web como tucarro.com, donde se ofrecen desde 18.000 hasta 38.000 dólares, dependiendo del modelo, el año y el estado del vehículo.

El Nissan Leaf es uno de los autos eléctricos más populares del mundo, con más de 500.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en 2010.

Tiene una autonomía de unos 240 kilómetros por carga y una potencia de 150 caballos de fuerza. Su precio oscila entre 18.000 y 25.000 dólares en el mercado venezolano.

El Fiat 500 es un pequeño auto urbano que tiene una versión eléctrica desde 2013. Su batería le permite recorrer unos 140 kilómetros por carga y su potencia es de 111 caballos de fuerza. Su precio ronda los 20.000 dólares en Venezuela pero se consiguen usados hasta en menos de $15000 dólares.

El Corolla Hybrid es un auto híbrido que combina un motor de gasolina con uno eléctrico. Tiene una autonomía de unos 900 kilómetros con ambos motores y una potencia de 121 caballos de fuerza. Su precio está entre 25.000 y 30.000 dólares en el país.

El Xpeng es un auto eléctrico de origen chino que se parece al Tesla Model 3. Tiene una autonomía de unos 450 kilómetros por carga y una potencia de 200 caballos de fuerza. Su precio es el más alto entre los autos eléctricos disponibles en Venezuela: unos 38.000 dólares.

Estos son algunos de los autos eléctricos que se pueden comprar en Venezuela actualmente, aunque se espera que en el futuro lleguen más opciones al mercado nacional. Si usted está interesado en adquirir uno, debe tener en cuenta que estos vehículos requieren un cuidado especial de sus baterías, así como un lugar seguro y adecuado para su recarga. Además, debe estar consciente de que los repuestos y el servicio técnico pueden ser escasos o costosos

en el país.

