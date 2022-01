Estos son los requisitos para ingresar a Colombia desde Venezuela..

Las autoridades colombianas comenzaron a solicitar los siguientes requisitos para ingresar a Colombia. La medida comenzó a partir del 11 de enero de 2022.

Requisitos para ingresar a Colombia desde Venezuela

Si es ciudadano colombiano debe de presentar lo siguiente: «Cédula de ciudadanía, tarjeta de idenditad o resgistro civil».

Cabe destacar que si es ciudadano Venezolano y solo se dirige a Cúcuta, debe presentar cédula correspondiente al día par o impar.

Algunos ciudadanos venezolanos fueron devueltos por Migración Colombia, justo en la mitad del puente internacional Simón Bolívar, por no presentar el carnet fronterizo.

La persona que no posea el carnet fronterizo, puede presentar, en su efecto, el pasaporte, de acuerdo con lo que han expuesto los funcionarios que se establecen en el punto.

Por otra parte si es ciudadano Venezolano que va a viajar a otra ciudad de Colombia u otro país, debe tener el pasaporte sellado, PEP, PPT

