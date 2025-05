Estos son todos los Papas desde San Pedro, Parte III, año 1003 al 1492

Juan XVII (1003): Su pontificado fue extremadamente breve, durando solo unos meses.

Juan XVIII (1004-1009): Poco se sabe de su pontificado, que transcurrió en un período de relativa estabilidad en Roma.

Sergio IV (1009-1012): Su pontificado estuvo marcado por la continuación de la influencia de la nobleza romana en los asuntos de la Iglesia.

Benedicto VIII (1012-1024): También miembro de los condes de Túsculo. Coronó a Enrique II como emperador y se enfrentó a las incursiones sarracenas.

Juan XIX (1024-1032): Miembro de la influyente familia romana de los condes de Túsculo. Su pontificado estuvo marcado por la influencia de su familia.

Benedicto IX (1032-1044): Su primer pontificado estuvo marcado por la controversia y la acusación de inmoralidad, lo que llevó a su deposición temporal.

Silvestre III (1045): Fue un antipapa que ocupó la sede de Roma durante un breve período mientras Benedicto IX era depuesto.

Benedicto IX (segundo período) (1045): Tras ser depuesto, regresó brevemente al papado antes de venderlo a Gregorio VI.

Gregorio VI (1045-1046): Compró el papado para poner fin al caos provocado por Benedicto IX, pero luego fue depuesto por el emperador Enrique III.

Clemente II (1046-1047): Nombrado papa por el emperador Enrique III tras la deposición de Benedicto IX. Coronó a Enrique III como emperador.

Benedicto IX (tercer período) (1047-1048): Tras ser depuesto en dos ocasiones anteriores, fue reinstalado brevemente antes de ser finalmente reemplazado. Su papado es considerado escandaloso.

Dámaso II (1048): Su pontificado fue extremadamente breve, durando solo veintitrés días. Fue impuesto por el emperador Enrique III.

San León IX (1049-1054): Un papa reformador que viajó extensamente por Europa para combatir la simonía y el nicolaísmo. Su pontificado culminó con el Cisma de Oriente en 1054, que separó definitivamente las Iglesias de Oriente y Occidente.

Víctor II (1055-1057): Su pontificado estuvo marcado por su estrecha relación con el emperador Enrique III, a quien sirvió como consejero. Continuó la lucha contra la simonía y el nicolaísmo.

Esteban IX (X) (1057-1058): Su breve pontificado se centró en la continuación de la política de reforma de sus predecesores.

Nicolás II (1059-1061): Su pontificado fue crucial para la reforma de la elección papal, estableciendo que los cardenales obispos serían los principales electores. También condenó las herejías y buscó la alianza con los normandos en el sur de Italia.

Alejandro II (1061-1073): Su elección fue disputada por un antipapa apoyado por el Sacro Imperio Romano Germánico. Continuó la política de reforma de sus predecesores.

San Gregorio VII (1073-1085): Uno de los papas más importantes y reformadores de la historia. Su pontificado estuvo dominado por la Querella de las Investiduras con el emperador Enrique IV, a quien excomulgó. Afirmó la primacía del poder espiritual sobre el temporal.

Beato Víctor III (1086-1087): Su pontificado fue breve y estuvo marcado por la continuación de la Querella de las Investiduras. Inicialmente se resistió a ser papa.

Beato Urbano II (1088-1099): Su pontificado es famoso por la convocatoria del Concilio de Clermont en 1095, donde predicó la Primera Cruzada. También continuó la lucha contra el emperador Enrique IV.

Pascual II (1099-1118): Su largo pontificado se desarrolló durante la Querella de las Investiduras. Inicialmente cedió ante las presiones del emperador Enrique V, pero luego se retractó, lo que generó más conflictos.

Gelasio II (1118-1119): Su breve pontificado estuvo marcado por el conflicto con el emperador Enrique V, quien impuso un antipapa. Gelasio II se vio obligado a huir de Roma.

Calixto II (1119-1124): Su pontificado es recordado principalmente por la firma del Concordato de Worms en 1122, que puso fin a la Querella de las Investiduras entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico.

Honorio II (1124-1130): Su elección también fue disputada brevemente. Su pontificado estuvo marcado por las negociaciones del Concordato de Worms.

Inocencio II (1130-1143): Su elección fue disputada, lo que dio lugar a un cisma con el antipapa Anacleto II. Finalmente, logró el reconocimiento general y convocó el Concilio de Letrán II.

Celestino II (1143-1144): Su breve pontificado se centró en la reconciliación y la resolución de conflictos eclesiásticos.

Lucio II (1144-1145): Su breve pontificado estuvo marcado por los conflictos con la Comuna de Roma, durante uno de los cuales murió.

Beato Eugenio III (1145-1153): Monje cisterciense influenciado por San Bernardo de Claraval. Predicó la Segunda Cruzada y se enfrentó a la Comuna de Roma.

Anastasio IV (1153-1154): Su breve pontificado se centró en la resolución de disputas y la administración de la Iglesia.

Adrián IV (1154-1159): El único papa inglés de la historia. Coronó a Federico I Barbarroja como emperador y se enfrentó a las tensiones con el Imperio y con los normandos en el sur de Italia.

Alejandro III (1159-1181): Su largo pontificado estuvo marcado por su firme oposición al emperador Federico I Barbarroja, a quien excomulgó. Apoyó a la Liga Lombarda y convocó el Concilio de Letrán III.

Lucio III (1181-1185): Condenó las herejías de los cátaros y los valdenses. Pasó gran parte de su pontificado en el exilio debido a los disturbios en Roma.

Urbano III (1185-1187): Su breve pontificado estuvo marcado por tensiones con el emperador Federico I Barbarroja.

Gregorio VIII (1187): Su pontificado fue extremadamente breve, durando menos de dos meses. Su principal preocupación fue la organización de la Tercera Cruzada.

Clemente III (1187-1191): Su breve pontificado se centró en la organización de la Tercera Cruzada tras la caída de Jerusalén. Celestino III (1191-1198): Su pontificado estuvo marcado por las Cruzadas y las complejas relaciones con el Sacro Imperio Romano Germánico.

Inocencio III (1198-1216): Considerado uno de los papas más poderosos e influyentes de la Edad Media. Afirmó la supremacía del poder espiritual sobre el temporal, convocó el Concilio de Letrán IV y desempeñó un papel crucial en la política europea.

Honorio III (1216-1227): Apoyó las nuevas órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos. Coronó a Federico II como emperador y convocó la Quinta Cruzada.

Gregorio IX (1227-1241): Su largo pontificado estuvo marcado por su firmeza en la defensa de la autoridad papal y por la continuación del conflicto con el emperador Federico II, a quien excomulgó en dos ocasiones. También instituyó la Inquisición papal.

Celestino IV (1241): Su pontificado fue extremadamente breve, durando solo diecisiete días. Fue elegido en un cónclave difícil y falleció antes de ser coronado.

Inocencio IV (1243-1254): Excomulgó al emperador Federico II y convocó el Concilio de Lyon I. Su pontificado estuvo marcado por el conflicto con el Imperio.

Alejandro IV (1254-1261): Continuó la política de sus predecesores en relación con el Sacro Imperio Romano Germánico y las órdenes mendicantes.

Urbano IV (1261-1264): Instituyó la fiesta del Corpus Christi. Su pontificado estuvo marcado por la política italiana.

Clemente IV (1265-1268): Su pontificado estuvo marcado por su apoyo a Carlos de Anjou en su lucha por el Reino de Sicilia contra los Hohenstaufen.

Beato Gregorio X (1272-1276): Convocó el Concilio de Lyon II, que logró una breve unión con la Iglesia Ortodoxa. Se esforzó por organizar una nueva cruzada.

Beato Inocencio V (1276): Miembro de la Orden de Predicadores (dominicos). Su breve pontificado se centró en la reforma de la Iglesia.

Adrián V (1276): Su pontificado fue extremadamente breve, durando solo treinta y seis días.

Juan XXI (1276-1277): Un médico y filósofo antes de ser papa. Su breve pontificado terminó con su muerte accidental.

Nicolás III (1277-1280): Su pontificado se centró en la política italiana y en fortalecer el poder de su familia, los Orsini.

Martín IV (1281-1285): Su pontificado estuvo marcado por su apoyo a Carlos de Anjou en Italia y su excomunión del emperador bizantino.

Honorio IV (1285-1287): Su breve pontificado se centró en la política italiana y las relaciones con las potencias europeas.

Nicolás IV (1288-1292): Su pontificado estuvo marcado por la caída de Acre, la última fortaleza cruzada en Tierra Santa.

San Celestino V (1294): Un ermitaño elegido papa inesperadamente. Abdicó después de unos pocos meses debido a su inexperiencia en la administración.

Bonifacio VIII (1294-1303): Su pontificado estuvo marcado por su fuerte afirmación de la autoridad papal en la bula Unam Sanctam, que lo llevó a un conflicto con el rey francés Felipe IV.

Beato Benedicto XI (1303-1304): Su breve pontificado estuvo marcado por su intento de reconciliación tras el conflicto entre Bonifacio VIII y el rey francés.

Clemente V (1305-1314): Su pontificado marcó el inicio del papado de Aviñón. Cedió a las presiones del rey francés Felipe IV y suprimió la Orden del Temple.

Juan XXII (1316-1334): Su largo pontificado en Aviñón estuvo marcado por controversias teológicas y conflictos con el Sacro Imperio Romano Germánico.

Benedicto XII (1335-1342): Su pontificado se desarrolló en Aviñón. Intentó reformar las órdenes religiosas y mejorar la administración de la Iglesia.

Clemente VI (1342-1352): Su pontificado transcurrió en Aviñón. Compró la ciudad de Aviñón y se vio afectado por la Peste Negra.

Inocencio VI (1352-1362): Su pontificado se desarrolló durante el papado de Aviñón. Se centró en la administración de la Iglesia y en intentar mediar en los conflictos europeos.

Beato Urbano V (1362-1370): Intentó sin éxito restablecer la sede papal en Roma desde Aviñón. Fue un promotor de la educación y las artes.

Gregorio XI (Francia) (1371-1378): Su pontificado es recordado por el regreso del papado de Aviñón a Roma en 1377, poniendo fin a un período de casi setenta años.

Urbano VI (1378-1389): Su elección fue controvertida y desencadenó el Cisma de Occidente, con la elección de un antipapa en Aviñón. Su gobierno se caracterizó por su autoritarismo.

Bonifacio IX (1389-1404): Su pontificado transcurrió durante el Cisma de Occidente, con antipapas en Aviñón. Se centró en la administración de los Estados Pontificios.

Inocencio VII (1404-1406): Su breve pontificado estuvo marcado por las continuas divisiones dentro de la Iglesia durante el Cisma de Occidente.

Gregorio XII (1406-1417): Su pontificado se desarrolló durante el Cisma de Occidente. Finalmente abdicó para facilitar la elección de un único papa en el Concilio de Constanza.

Martín V (1417-1431): Su elección puso fin al Cisma de Occidente. Se dedicó a restaurar la autoridad papal y la unidad de la Iglesia.

Eugenio IV (1431-1447): Su pontificado estuvo marcado por el conflicto con el Concilio de Basilea y el intento de reunificación con la Iglesia Ortodoxa en el Concilio de Florencia.

Nicolás V (1447-1455): Considerado el primer papa del Renacimiento. Fue un gran mecenas de las artes y las letras, fundó la Biblioteca Vaticana y promovió la traducción de textos clásicos.

Calixto III (1455-1458): El primer papa de origen valenciano (Corona de Aragón). Su breve pontificado se centró en organizar una cruzada contra los turcos tras la caída de Constantinopla.

Pío II (1458-1464): Un intelectual y humanista antes de ser papa. Intentó organizar una cruzada contra los turcos otomanos y dejó numerosos escritos.

Pablo II (1464-1471): Su pontificado se centró en consolidar el poder papal y embellecer Roma. Se opuso al humanismo radical de la Academia Romana.

Sixto IV (1471-1484): Un papa renacentista que promovió las artes y las construcciones en Roma, incluyendo la Capilla Sixtina. Su pontificado también estuvo marcado por el nepotismo y la participación en intrigas políticas.

Inocencio VIII (1484-1492): Su pontificado estuvo marcado por la corrupción y el nepotismo. Emitió bulas contra la brujería y apoyó la Inquisición en España.

A continuación tenemos a todos los papas que han habido desde San Pedro hasta la fecha

Los Papas desde San Pedro, Parte I, Año 33 al 523

Los Papas desde San Pedro, Parte II, Año 523 al 1003

Los Papas desde San Pedro, Parte III, Año 1003 al 1492

Los Papas desde San Pedro, Parte IV, Año 1492 al presente

