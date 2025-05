Los Papas desde San Pedro, Parte I, Año 33 al 523

San Pedro (33-67): El primer obispo de Roma y considerado el primer papa. Fue uno de los doce apóstoles de Jesús y jugó un papel fundamental en la fundación y expansión de la Iglesia primitiva. Murió mártir en Roma durante el reinado de Nerón.

San Lino (67-76): Considerado el segundo obispo de Roma después de San Pedro.

San Anacleto (Cleto) (76-88): Su pontificado transcurrió durante un período de expansión del cristianismo en Roma.

San Clemente I (88-97): Uno de los Padres Apostólicos. Su «Carta a los Corintios» es un documento importante de la Iglesia primitiva.

San Evaristo (97-105): Su pontificado se produjo durante un período de persecuciones bajo el emperador Trajano.

San Alejandro I (105-115): Su pontificado transcurrió durante el reinado del emperador Trajano.

San Sixto I (115-125): Su pontificado se produjo durante un período de persecuciones bajo el emperador Adriano.

San Telésforo (125-136): Su pontificado transcurrió durante el reinado del emperador Adriano. Según la tradición, introdujo algunas costumbres litúrgicas.

San Iginio (136-140): Su breve pontificado se produjo durante un período de consolidación de la Iglesia romana.

San Pío I (140-155): Su pontificado transcurrió durante un período de expansión del cristianismo y de surgimiento de herejías gnósticas.

San Aniceto (155-166): Su pontificado estuvo marcado por su encuentro con San Policarpo de Esmirna sobre la fecha de la Pascua.

San Sotero (166-175): Su pontificado se caracterizó por su caridad hacia las iglesias de otras ciudades.

San Eleuterio (175-189): Su pontificado transcurrió durante un período de relativa paz para la Iglesia, aunque hubo persecuciones locales.

San Víctor I (189-199): Su pontificado estuvo marcado por la controversia sobre la fecha de la celebración de la Pascua, intentando imponer la costumbre romana a las Iglesias de Asia Menor.

San Ceferino (199-217): Su largo pontificado se desarrolló durante un período de persecuciones y controversias doctrinales, como el modalismo.

San Calixto I (217-222): Su pontificado estuvo marcado por controversias doctrinales y disciplinarias, especialmente en relación con el perdón de los pecados graves.

San Urbano I (222-230): Su pontificado transcurrió durante un período de relativa paz para la Iglesia.

San Ponciano (230-235): Fue el primer papa en abdicar, junto con el antipapa Hipólito, para facilitar la elección de un nuevo obispo de Roma. Ambos murieron en el exilio.

San Anterus (235): Su pontificado fue extremadamente breve.

San Fabian (236-250): Su largo pontificado transcurrió durante un período de relativa paz para la Iglesia y terminó con su martirio bajo el emperador Decio.

San Cornelio (251-253): Su elección fue disputada por el antipapa Novaciano, lo que provocó un cisma. Fue martirizado.

San Lucio I (253-254): Su breve pontificado se produjo durante la persecución de Valeriano, y fue exiliado.

San Esteban I (254-257): Su pontificado estuvo marcado por la controversia sobre el bautismo de los herejes, enfrentándose a San Cipriano de Cartago.

San Sixto II (257-258): Fue martirizado durante la persecución de Valeriano.

San Dionisio (259-268): Su pontificado se produjo tras un período de sede vacante durante la persecución de Valeriano.

San Felix I (269-274): Su pontificado se centró en la controversia sobre el bautismo de los herejes.

San Eutiquiano (275-283): Su pontificado ocurrió durante un período de creciente tensión para los cristianos bajo el Imperio Romano.

San Cayo (283-296): Su pontificado transcurrió durante un período de relativa paz para la Iglesia.

San Marcelino (296-304): Su pontificado transcurrió durante la persecución de Diocleciano, y según algunas fuentes, habría cedido ante las presiones de los perseguidores, aunque esto es controvertido.

San Marcelo I (308-309): Su pontificado se produjo tras un período de sede vacante durante la persecución de Diocleciano.

San Eusebio (309-309): Su pontificado fue breve.

San Melquiades o Miltiades (311-314): Su pontificado se produjo tras el fin de la persecución de Diocleciano.

San Silvestre I (314-335): Su largo pontificado coincidió con el reinado de Constantino el Grande y el Concilio de Nicea, aunque no participó directamente en él.

San Marcos (336-336): Su pontificado fue extremadamente breve.

San Julio I (337-352): Su pontificado estuvo marcado por la controversia arriana y su apoyo a Atanasio de Alejandría.

San Liberio (352-366): Su pontificado se desarrolló durante la controversia arriana. Fue exiliado por el emperador Constancio II por su defensa de Atanasio.

San Dámaso I (366-384): Su pontificado estuvo marcado por el Cisma de Ursinio y la consolidación del canon bíblico. Encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia al latín (la Vulgata).

San Siricio (384-399): Considerado el primer papa en emitir decretales con carácter obligatorio para toda la Iglesia.

San Anastasio I (399-401): Su breve pontificado se centró en la defensa de la fe nicena contra el arrianismo.

San Inocencio I (401-417): Un papa influyente que afirmó la autoridad de la sede romana en asuntos doctrinales y disciplinarios en toda la Iglesia.

San Zósimo (417-418): Su breve pontificado estuvo marcado por la controversia pelagiana y su cambiante postura al respecto.

San Bonifacio I (418-422): Su elección fue disputada por el antipapa Eulalio, lo que provocó un breve cisma.

San Celestino I (422-432): Condenó el nestorianismo y envió a San Patricio a evangelizar Irlanda.

San Sixto III (432-440): Su pontificado estuvo marcado por la controversia pelagiana y la afirmación de la unidad de Cristo contra el nestorianismo.

San León I (el Grande) (440-461): Un Doctor de la Iglesia que jugó un papel crucial en la definición de la cristología en el Concilio de Calcedonia. También negoció con Atila el Huno para salvar Roma.

San Hilarión (461-468): Su breve pontificado se centró en la defensa de la ortodoxia y la autoridad papal.

San Simplicio (468-483): Su largo pontificado se desarrolló durante la caída del Imperio Romano de Occidente y estuvo marcado por las herejías cristológicas.

San Felix III (483-492): Su pontificado estuvo marcado por el Cisma Acaciano, provocado por el Henotikon del emperador Zenón.

San Gelasio I (492-496): Un papa importante que afirmó la primacía de la autoridad espiritual sobre la temporal y jugó un papel crucial en la definición de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Anastasio II (496-498): Su pontificado estuvo marcado por su intento de reconciliación con las Iglesias de Oriente, lo que generó oposición en Occidente.

San Simaco (498-514): Su elección fue disputada por el antipapa Lorenzo, lo que dio lugar al Cisma Laurentiano, que duró varios años.

San Omisdas (514-523): Su pontificado se centró en la resolución del Cisma Acaciano y la restauración de la unidad entre las Iglesias de Oriente y Occidente.

A continuación tenemos a todos los papas que han habido desde San Pedro hasta la fecha

