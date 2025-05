Los Papas desde San Pedro, Parte II, año 523 al 1003

San Juan I (523-526): Fue encarcelado y murió como mártir bajo el rey ostrogodo Teodorico el Grande.

San Felix IV (ahora III) (526-530): Fue nombrado papa por el rey ostrogodo Teodorico el Grande.

Bonifacio II (530-532): Su elección fue disputada por el antipapa Dióscoro, lo que provocó un breve cisma.

Juan II (533-535): Su pontificado se desarrolló durante la controversia arriana y las tensiones con el Imperio Bizantino.

San Agapito I (535-536): Su breve pontificado incluyó un viaje a Constantinopla para mediar en la controversia monofisita.

San Silverio (536-537): Su breve pontificado estuvo marcado por su oposición a la emperatriz Teodora en la controversia monotelista, lo que llevó a su deposición y exilio.

Vigilio (537-555): Su pontificado estuvo dominado por la controversia de los Tres Capítulos y su conflictiva relación con el emperador Justiniano I.

Pelayo I (556-561): Su pontificado estuvo marcado por la controversia del Cisma de los Tres Capítulos y las presiones del emperador Justiniano I.

Juan III (561-574): Su largo pontificado se desarrolló durante la invasión lombarda y el Cisma de los Tres Capítulos.

Benedicto I (575-579): Su breve pontificado transcurrió durante un período de dificultades políticas en Italia.

Pelayo II (579-590): Su pontificado estuvo marcado por la invasión lombarda de Italia y el inicio del Cisma de los Tres Capítulos.

San Gregorio I (el Grande) (590-604): Uno de los Padres de la Iglesia y Doctor de la Iglesia. Su pontificado fue fundamental para la organización de la Iglesia, la reforma litúrgica (canto gregoriano) y la expansión del cristianismo en Inglaterra.

Sabino (604-606): Su breve pontificado se centró en asuntos administrativos.

Bonifacio III (607): Su breve pontificado es importante porque obtuvo del emperador Focas el reconocimiento de la Iglesia de Roma como «cabeza de todas las Iglesias».

San Bonifacio IV (608-615): Convirtió el Panteón de Roma en una iglesia cristiana dedicada a Santa María y los Mártires.

San Deusdedito o Adeodato I (615-618): Su breve pontificado estuvo marcado por una plaga en Roma.

Bonifacio V (619-625): Su pontificado se centró en la organización de la Iglesia en Inglaterra, apoyando la misión de San Paulino de York.

Honorio I (625-638): Su pontificado se vio envuelto en la controversia monotelista, y aunque su postura personal es debatida, fue condenado póstumamente como hereje por el Concilio de Constantinopla III.

Severino (640): Su pontificado fue extremadamente breve, durando solo unos meses.

Juan IV (640-642): Su breve pontificado se centró en la defensa de la ortodoxia contra el monotelismo y en el alivio de las víctimas de las invasiones eslavas en Dalmacia e Istria.

Teodoro I (642-649): Continuó la lucha contra la herejía monotelista y excomulgó a varios de sus defensores.

San Martín I (649-655): Su pontificado estuvo marcado por su firme oposición a la herejía monotelista, lo que le valió ser arrestado y exiliado por el emperador bizantino Constante II.

San Eugenio I (654-657): Su breve pontificado se desarrolló durante el exilio de San Martín I y se centró en la defensa de la fe ortodoxa contra el monotelismo.

San Vitaliano (657-672): Su largo pontificado estuvo marcado por las tensiones con el Imperio Bizantino y con el arzobispo de Rávena, que intentaba independizarse de la autoridad papal.

Adeodato II (672-676): Su pontificado estuvo marcado por su preocupación por los pobres y los peregrinos.

Dono (676-678): Su breve pontificado se centró en asuntos administrativos de la Iglesia romana.

San Agatón (678-681): Su pontificado estuvo dominado por la controversia monotelista. Envió delegados al Concilio de Constantinopla III, que condenó esta herejía.

San León II (682-683): Su breve pontificado estuvo marcado por la confirmación de las actas del Concilio de Constantinopla III, que condenó el monotelismo.

San Benedicto II (684-685): Su breve pontificado se caracterizó por obtener del emperador Constantino IV el permiso para que el papa electo fuera consagrado sin la aprobación imperial.

Juan V (685-686): Su breve pontificado se centró en asuntos administrativos y caritativos.

Conono (686-687): Su breve pontificado estuvo marcado por las intrigas y las divisiones dentro de la Iglesia romana.

San Sergio I (687-701): Su pontificado estuvo marcado por el conflicto con el emperador bizantino Justiniano II sobre los cánones del Concilio Quinisexto, al que se negó a adherir.

Juan VI (701-705): Su pontificado estuvo marcado por las tensiones políticas en Italia y las incursiones lombardas. Se esforzó por proteger a los peregrinos y los bienes de la Iglesia.

Juan VII (705-707): Su breve pontificado se centró en asuntos eclesiásticos.

Sisino (708): Su pontificado fue extremadamente breve.

Constantino (708-715): Su pontificado estuvo marcado por sus viajes a Constantinopla y la resolución de disputas eclesiásticas.

San Gregorio II (715-731): Se opuso al emperador bizantino León III el Isaurio en la controversia iconoclasta.

San Gregorio III (731-741): Su pontificado estuvo marcado por la iconoclasia en el Imperio Bizantino y su apoyo a las misiones de San Bonifacio en Germania.

San Zacarías (741-752): Su pontificado estuvo marcado por su buena relación con los lombardos y su influencia en la política franca, aprobando la ascensión de Pipino el Breve al trono.

Esteban II (III) (752-757): Su pontificado fue crucial para el establecimiento del poder temporal del papado, al recibir el apoyo de Pipino el Breve contra los lombardos, lo que llevó a la creación de los Estados Pontificios.

San Pablo I (757-767): Continuó la política de su predecesor, buscando la protección del reino franco contra los lombardos.

Esteban III (IV) (768-772): Su pontificado estuvo marcado por las intrigas y la violencia en Roma tras la muerte de Pablo I.

Adrián I (772-795): Su largo pontificado estuvo marcado por su alianza con Carlomagno y la consolidación del poder temporal del papado.

San León III (795-816): Coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800, un evento crucial en la historia de Europa.

Esteban IV (V) (816-817): Coronó a Luis el Piadoso como emperador.

San Pascual I (817-824): Coronó a Lotario I como co-emperador y se enfrentó a las tensiones con el Imperio Bizantino.

Eugenio II (824-827): Su pontificado estuvo marcado por conflictos internos en Roma y la influencia del Imperio Carolingio.

Valentín (827): Su pontificado fue extremadamente breve.

Gregorio IV (827-844): Su pontificado se desarrolló durante un período de inestabilidad política en Europa.

Sergio II (844-847): Su elección fue disputada y su pontificado estuvo marcado por las incursiones sarracenas en Italia.

San León IV (847-855): Fortificó Roma contra las incursiones sarracenas (la llamada «Ciudad Leonina»).

Benedicto III (855-858): Su elección fue disputada por un antipapa impuesto por el emperador.

San Nicolás I (858-867): Considerado uno de los papas más importantes del siglo IX. Afirmó la autoridad papal sobre los patriarcas y se opuso al divorcio del rey Lotario II.

Adrián II (867-872): Su pontificado estuvo marcado por el Cisma de Focio y las complejas relaciones con el Imperio Bizantino.

Juan VIII (872-882): Un papa enérgico que se involucró activamente en la política europea, coronando a Carlos el Calvo como emperador. Fue asesinado.

Marino I (882-884): Su pontificado estuvo marcado por conflictos con el patriarca de Constantinopla Focio.

San Adrián III (884-885): Su pontificado fue extremadamente breve.

Esteban V (VI) (885-891): Su pontificado se centró en la política europea y las relaciones con el Imperio Carolingio.

Formoso (891-896): Su pontificado estuvo marcado por conflictos políticos y eclesiásticos, que culminaron en el «Sínodo del Cadáver» tras su muerte.

Bonifacio VI (896): Su pontificado fue extremadamente breve, durando solo quince días.

Esteban VI (VII) (896-897): Su pontificado es recordado por el macabro «Sínodo del Cadáver», donde el cuerpo de su predecesor Formoso fue exhumado, juzgado y mutilado.

Romano (897): Su pontificado también fue muy breve, durando solo unos meses.

Teodoro II (897): Su pontificado fue extremadamente breve, durando solo veinte días.

Juan IX (898-900): Su pontificado se centró en la restauración del orden tras el turbulento pontificado de Esteban VI (VII).

Benedicto IV (900-903): Su pontificado transcurrió durante un período de declive del poder papal.

León V (903): Su pontificado fue extremadamente breve. Fue depuesto y encarcelado por el antipapa Cristóforo.

Sergio III (904-911): Su pontificado también se desarrolló durante el período de la «Pornocracia» y estuvo marcado por su relación con Teodora y Marozia.

Anastasio III (911-913): Su pontificado continuó en el contexto de la influencia de la nobleza romana.

Landón (913-914): Su breve pontificado transcurrió durante un período de inestabilidad en Roma.

Juan X (914-928): Su pontificado estuvo marcado por su participación en la política italiana y su alianza con Teodora y su hija Marozia, figuras influyentes de la nobleza romana. Fue depuesto y asesinado.

León VI (928): Su pontificado fue extremadamente breve.

Esteban VII (VIII) (928-931): Su pontificado se desarrolló durante el período de la «Pornocracia» y estuvo influenciado por Marozia.

Juan XI (931-935): Hijo del papa Sergio III (según algunas fuentes) y Marozia, una figura poderosa de la nobleza romana. Su pontificado estuvo marcado por la influencia de su familia.

León VII (936-939): Su pontificado transcurrió durante el período conocido como la «Pornocracia» o «Saeculum obscurum», dominado por la influencia de mujeres poderosas de la nobleza romana.

Esteban VIII (IX) (939-942): Su pontificado estuvo marcado por la continuación de la influencia de la familia romana de los Teofilactos.

Marino II (942-946): Poco se sabe de su pontificado, que continuó en el contexto de la influencia de la nobleza romana.

Agapito II (946-955): Su pontificado transcurrió durante un período de gran debilidad del papado, dominado por la nobleza romana.

Juan XII (955-964): Su pontificado es considerado uno de los más escandalosos de la historia. Fue acusado de inmoralidad y depuesto por el emperador Otón I.

León VIII (963-965): Fue impuesto como papa por el emperador Otón I tras la deposición de Juan XII. Su legitimidad fue cuestionada.

Benedicto V (964-966): Fue elegido por la nobleza romana en oposición a León VIII, quien contaba con el apoyo del emperador Otón I. Fue depuesto y exiliado.

Juan XIII (965-972): Su pontificado estuvo marcado por su alianza con el emperador Otón I, quien lo restauró en el poder tras una revuelta de la nobleza romana.

Benedicto VI (973-974): Fue depuesto y asesinado durante una revuelta liderada por la familia Crescenzi.

Benedicto VII (974-983): Su pontificado estuvo marcado por su oposición a la influencia de la familia Crescenzi en Roma y su apoyo al Sacro Imperio Romano Germánico.

Juan XIV (983-984): Fue impuesto como papa por el emperador Otón II y murió en prisión tras la revuelta de la nobleza romana.

Juan XV (985-996): Su pontificado estuvo marcado por la debilidad del poder papal y la influencia de la nobleza romana.

Gregorio V (996-999): El primer papa de origen alemán. Fue impuesto por el emperador Otón III y se enfrentó a la oposición de la nobleza romana, que eligió un antipapa.

Silvestre II (999-1003): Un intelectual y científico de renombre antes de ser papa. Introdujo el sistema numérico arábigo en Europa y tuvo una visión universal de la cristiandad.

A continuación tenemos a todos los papas que han habido desde San Pedro hasta la fecha

Los Papas desde San Pedro, Parte I, Año 33 al 523

Los Papas desde San Pedro, Parte II, Año 523 al 1003

Los Papas desde San Pedro, Parte III, Año 1003 al 1492

Los Papas desde San Pedro, Parte IV, Año 1492 al presente

Los Papas desde San Pedro, Parte II, año 523 al 1003 was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.