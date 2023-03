Estudiar Criminología en USA: Opciones y requisitos

La criminología es una disciplina que ha cobrado cada vez más importancia en Estados Unidos debido a un aumento en el índice de delitos violentos en los últimos años.

Tan solo durante el 2020 hubo un promedio de 398,5 delitos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, para algunos estados del país estos datos se situaron muy por encima de la media. Por ejemplo, Washington registró 999.8 delitos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras brindadas por el Federal Bureau of Investigation (FBI)

Debido a esto, hay una creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de entender los fenómenos criminales.

¿Qué es la criminología?

Esta disciplina académica es una rama de las ciencias sociales que se enfoca en el análisis de los delitos y los criminales, con el objetivo de desarrollar estrategias para prevenir y abordar el crimen.

También, se basa en la recopilación y el análisis de datos empíricos. Utiliza una variedad de métodos de investigación para estudiar el crimen, entre los que se encuentran las encuestas, los estudios de casos, las estadísticas criminales y los análisis de tendencias, entre otros.

Entre los temas de estudio de la criminología se encuentran las causas del crimen, la psicología de los criminales, los factores sociales y culturales que influyen en la perpetración de un crimen, la prevención del delito, el control de la delincuencia, el sistema de justicia penal, así como la evaluación de políticas y programas preventivos y de impartición de justicia.

Además, la criminología tiene una perspectiva multidisciplinaria, ya que usa conceptos y teorías de diferentes áreas del conocimiento, como la psicología, la sociología, la antropología, la economía, las ciencias políticas, entre otras.

¿Por qué estudiar criminología?

Hay varias razones para estudiar Criminología. Carrera que ofrece una oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional, debido a que imparte una serie de conocimientos y habilidades muy útiles para las estrategias de prevención del delito y la impartición de justicia, por ejemplo:

Ayuda a entender por qué las personas cometen delitos, lo que puede ayudar a desarrollar estrategias efectivas para evitar y reducir la delincuencia.

Los conocimientos obtenidos de la criminología pueden ser utilizados para desarrollar programas y políticas efectivas de prevención del delito. Estas estrategias pueden abordar los factores de riesgo que pueden contribuir a la perpetración de un crimen.

La criminología puede ser útil para mejorar el sistema de justicia penal, ya que puede proporcionar información relevante para la toma de decisiones de los profesionales involucrados en el sistema, como jueces, abogados, policías y otros.

Es una oportunidad valiosa para mejorar la seguridad pública al proporcionar información sobre las áreas y poblaciones que tienen una mayor probabilidad de experimentar la delincuencia, lo que puede ser útil para la planificación y el despliegue de recursos.

Estudiar este bachelor’s degree puede abrir una variedad de oportunidades profesionales en campos como la justicia penal, la seguridad pública, la investigación y la política pública.

¿Cuáles son los requisitos para estudiar criminología en USA?

Para obtener un grado en Criminología en USA necesitas tener un título de bachillerato o de High School. Existen diversas universidades que imparten este bachelor’s degree, tanto online como presencial.

Sin embargo, es valioso contar con algunas habilidades y conocimientos para tener éxito en esta carrera.

La criminología implica el estudio de datos y la realización de análisis críticos sobre la información recopilada. Un estudiante de criminología debe tener la capacidad de analizar y evaluar información de manera rigurosa y objetiva.

Requiere que un estudiante tenga habilidades para llevar a cabo investigaciones de manera efectiva, incluyendo entrevistas, observación, revisión de documentos y análisis de evidencia.

Saber comunicarse de forma efectiva para informar los resultados de sus investigaciones, presentar sus hallazgos y recomendaciones de manera clara y concisa, tanto a las autoridades, como a otros profesionales.

Comprender cómo funciona el sistema de justicia penal y cómo se relaciona con otros sistemas, incluyendo el de salud mental y el educativo.

Estar familiarizado con las teorías criminales y la investigación actual en el campo de la criminología.

Tener capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales, incluyendo la policía, los fiscales, los jueces y otros expertos en el campo de la criminología.

Comprender la importancia de la ética y la responsabilidad en el trabajo que realiza, y debe ser capaz de aplicar estos principios a su trabajo diario.

¿Cuál es el campo de trabajo de los criminalistas en Estados Unidos?

Los criminólogos trabajan en diversos campos relacionados con la aplicación de la ley, la justicia criminal y la investigación forense. Algunos de los campos de trabajo comunes para los criminalistas en Estados Unidos son los siguientes:

Agencias gubernamentales que están encargadas de la investigación y prevención del delito, como la policía, el FBI, la DEA, etc.

Organizaciones sin fines de lucro que se enfocan en la reforma de la justicia penal, la prevención del delito y la asistencia a las víctimas.

Instituciones académicas como profesores, investigadores en departamentos de criminología o justicia penal.

Para el gobierno federal o estatal en puestos como analistas de políticas públicas, investigadores y consultores en el desarrollo de programas y políticas relacionadas con la justicia penal.

Empresas privadas, como consultores en seguridad, realizando análisis de riesgo y ayudando a desarrollar políticas de seguridad para las empresas.

En bufetes de abogados especializados en casos de derecho penal y justicia criminal, como asistentes legales, consultores o expertos en pruebas.

Si deseas estudiar Criminología online o presencial en USA, hay muchas opciones y oportunidades disponibles para ti. Sin duda, es una disciplina emocionante y desafiante que puede ofrecerte una carrera satisfactoria y una comprensión más profunda del mundo que te rodea. Investiga las diversas universidades online que existen y elige la que tenga el mejor programa académico que se adapte a tus metas profesionales.

