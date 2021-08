¿Quieres lograr el éxito? Evalúa si tienes un perfil ganador con nuestros tips!

¿Quieres lograr el éxito? Evalúa si tienes un perfil ganador y sino Constrúyelo con nuestros tips!

Les ofrecemos aquí algunos puntos de comparación que son de utilidad para encontrar diferencias entre aquellos que están dispuestos a poner todo de sí y el resto.

Compare sus actitudes y cambie de ser necesario…

¿Qué Diferencia a los Ganadores ?

Cuando un ganador comete un error, dice: «Yo me equivoque»

Cuando una persona común comete un error, dice: «No fue mi culpa»

Los otros siempre están «muy ocupados» para hacer lo que es necesario.

El resto sólo le da vueltas y nunca logra pasarlo.

El resto sólo hace promesas.

Los otros dicen: «Yo no soy tan malo, como lo es mucha otra gente»

Un ganador escucha, comprende y responde.

El resto solo espera hasta que le toque su turno para hablar.

Otros, se resienten y tratan de encontrarle los defectos.

El resto no colabora y se limita a decir: «Yo solo hago mi trabajo»

Los otros se conforman diciendo: «Esta es la manera en que siempre lo hemos hecho»

Por su parte Philip Humbert, Consultor en Técnicas de Motivación, en su Newsletter «Welcome to The Innovative Professional’s (TIP’s) Letter!» del 13 de Febrero de 1999, nos refiere un artículo titulado «Haga lo que Ama (El Exito lo seguirá)» del que hemos tomado algunos párrafos y conceptos para esta nota.

Dice Philip:

«Adoro el libro de Marsha Sinetar, «Haga lo que usted ama, y el dinero seguirá».

Como he escrito muchas veces, pasión, determinación y entusiasmo son las claves del éxito.

La buena noticia es que Ud. puede ser tan exitoso como se lo proponga si pone su corazón y su pasión en ello, pero debe tener en cuenta que la otra cara de la moneda se llama PERFORMANCE.

Usted DEBE querer ser excelente y debe preocuparse por ello.

Me preocupo cuando escucho a gente que dice «no tener tiempo» para lograr un producto o servicio excelente para sus clientes.

Usted puede ser la persona más apasionada e innovadora del mundo y miles de personas estarán dispuestas a pagarle muy bien por sus servicios…pero sólo si Usted cumple sus promesas !!

No olvide que no se trata sólo de ideas o folletos. Además debe desarrollar sistemas eficientes de entrega y atención post-venta si realmente quiere que la excelencia sea una virtud apreciada por los otros en Usted.

Redacción NotiActual.com

En: Entorno Laboral