Buscan aliviar las complicaciones en los pacientes con cáncer

Existen nuevas opciones para el tratamiento con radioterapia

Se controla una mayor dosis en el tejido tumoral y una menor en los sanos; es decir, hay una mejor discriminación de lo que se va a irradiar.

El PET.CT es una herramienta que ayuda al radioterapeuta oncólogo a obtener mayor exactitud al momento de planificar y administrar la radiación en aquellos pacientes en quienes la radioterapia y la quimioterapia son utilizadas para la cura radical del cáncer.

Los doctores Luisa Suarez y Giuseppe Figurelli, oncólogos radioterapeutas del CDD Las Mercedes, manifestaron que este estudio se hace también para definir su estatificación, lo que permite ahorrar un tiempo muy necesario para los pacientes oncológicos, dado que con él, se evitan realizar estudios como tomografías, ultrasonidos y gammagramas, entre otros. “De igual manera, determina el área a irradiar posterior a un tratamiento quirúrgico en aquellos canceres que lo ameriten. Sabemos cuáles son los tumores operables y cuáles no y, dependiendo de ello hacemos la delimitación de volúmenes”

En opinión de Suárez y Figurelli, es ideal para hacerlo en linfomas, tumores pulmonares, de recto, gastrointestinal, en cabeza y cuello y próstata; dado que son tumores que pueden ser visualizados con los diferentes marcadores de PET (FDG y PSMA) ayudando a delimitarlos con mayor exactitud, disminuyendo los tejidos a irradiar o para hacer reducciones que los van a llevar a dosis más altas según protocolos internacionales.

Señalaron Suárez y Figurelli, que el objetivo fundamental de aplicar la técnica de planificación de radioterapia con PET/CT es que los pacientes tengan una mejor dosificación, persuadidos de que el talón de Aquiles en radioterapia es que el rayo tiene que pasar por un tejido sano, en el que si se puede disminuir la dosis de entrada o el volumen que se va a irradiar, se evitarán complicaciones.

“También se puede aumentar la dosis de radiación al volumen que se quiere irradiar y ello se logra con el PET/CT, en el que se fusionan imágenes híbridas para tener una mejor conformación de la radiación con una mayor dosis en el tejido tumoral y una menor, en los tejidos sanos; es decir, hay una mejor discriminación de lo que se va a irradiar y de lo que no”, dijeron los especialistas”.

Concluyeron que esta técnica se está aplicando en Venezuela porque es un estudio que permite, no solo ver la anatomía del paciente, sino distinguir cómo funciona metabólicamente la lesión. “Las lesiones metabólicas no se ven en un estudio tomográfico convencional, pero el PET.CT tiene la capacidad de ver más allá de esa frontera y permite disminuir o aumentar el volumen a tratar con la radioterapia evitando una sobredosificación o una subdosificación en tratamiento.

“En el mundo entero los científicos no cesan en buscar ganarle la batalla al cáncer y en nuestro país, también nos aferramos a esa posibilidad y tratamos de evitarles complicaciones a nuestros pacientes”, dijeron.

