Del 8 al 10 de diciembre con más de 500 empresas del sector público y privado

Expo Transporte Venezuela 2023: Regresa la exposición más grande del país

Prometiendo una experiencia de diversión y entretenimiento para toda la familia, regresa la Expo Transporte Venezuela 2023 en su segunda edición, a realizarse los días 8, 9 y 10 de diciembre en el Parque Simón Bolívar, La Carlota. Un imponente espacio que permitirá un despliegue de exhibiciones relacionadas al transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Grandes y chicos podrán disfrutar de exhibiciones de carros, motos de agua, lanchas, aviones y helicópteros. Adicionalmente, la Expo contará con un itinerario de entretenimiento de altísimo nivel incluyendo conciertos, globos aerostáticos, pista de karting, demostración de Rally, parques infantiles y extremos, carros antiguos, tuning y últimos modelos.

Por si fuera poco todos los asistentes podrán participar en rifas de motos y carros 0 km, así como aprovechar los operativos especiales de licencias, certificados médicos y otros trámites del Instituto de Transporte Terrestre (INTT), Instituto de Espacios Acuáticos (INEA) y del Instituto de Aeronáutica Civil (INAC).

La entrada es totalmente libre. Todos los detalles y próximos anuncios de este gran evento los podrán encontrar a través de @expotransportevzla, @transportegobve en Instagram y por la página web www.expo-transporte.com