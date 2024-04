Exposición del fotógrafo venezolano Víctor Jaramillo se presenta en Miami

Una exposición del fotógrafo venezolano Víctor Jaramillo, titulada Paleta de Sabores, se presentará los días 17 y 18 de abril de 2024 en The Hub Miami, en el marco de la conferencia anual Lengua Conference, que organizada por Gluttonomy, reúne en Miami a chefs, propietarios y operadores de restaurantes, y profesionales del sector de alimentos y bebidas, en un evento que incluye ponencias, paneles de discusión, cenas y otros eventos de integración de la industria gastronómica.

Bajo la curaduría de Nidal Barake, socio fundador de Gluttonomy, la exposición Paleta de Sabores reúne una serie de retratos de algunos de los profesionales de la gastronomía en Miami, ciudad donde se encuentra radicado Víctor Jaramillo.

Según se explica en el texto que acompaña la muestra, para Víctor Jaramillo la cocina es un arte y, para él, todos los que trabajan en ese mundo son artistas, por lo cual tiene mucho respeto por los cocineros y demás profesionales de la gastronomía. “Compartiendo esa pasión con su amigo Nidal Barake, decidieron que era hora de reconocer el talento de estos artistas culinarios. Así que se pusieron manos a la obra y empezaron un proyecto para hacer una serie de retratos de algunos de los grandes de la cocina en Miami”.

“Las fotos, llenas de colores, muestran un ambiente animado y diverso donde los chefs, baristas, sommeliers y dueños de restaurantes trabajan y muestran sus habilidades (…) Con esta exhibición de fotos, Víctor y Nidal quieren invitar a todos a sumergirse en el mundo emocionante de la creatividad culinaria y a apreciar el esfuerzo, la maestría y la originalidad de estos profesionales. Cada retrato cuenta una historia de pasión, perseverancia y la conexión especial entre el arte y la comida”.

Con un título en Derecho Corporativo, y un título en Derecho de los Negocios Internacionales de Estudios Superiores de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), Víctor Jaramillo inició en 2020 su formación formal como fotógrafo en la Escuela de Fotografía Roberto Mata, además ha participado en varios talleres de fotografía en PhotoPhlo. Desde el año 2020 se ha dedicado a la fotografía como su actividad de tiempo completo, centrando su trabajo en la fotografía de retratos. En mayo de 2022, Jaramillo tuvo su primera exposición individual en la Escuela de Fotografía Roberto Mata en el Bakehouse Art Complex. La exposición se tituló «99» y recogió 99 retratos que forman parte de un proyecto personal que se titula “BJT series» en donde da énfasis la forma humana, la expresión facial y las manos de cada sujeto. En agosto de 2023, su retrato titulado «Elena» fue seleccionado como finalista en el concurso «Capture Coral Gables», patrocinado por el Museo Coral Gables, en el cual recibió el Gran Premio del concurso.

La exposición Paleta de Sabores, de Víctor Jaramillo, se estará presentando los días 17 y 18 de abril de 2024, en el marco de Lengua Conference, que se realizará en The Hub Miami, en Miami, Estados Unidos.

