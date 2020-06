Falleció Ian Holm, actor británico famoso por interpretar a Bilbo Bolsón del Señor de los Anillos. Ian Holm Cuthbert nació en Goodmayes, Londres el 12 de septiembre de 1931 y falleció el 19 de junio de 2020 en el mismo lugar, en vida​ fue un actor con una trayectoria de más de cincuenta años. Fue miembro de la Orden del Imperio Británico.

El actor británico Ian Holm, que interpretó a Bilbo Bolsón en «El Señor de los Anillos» y a Sam Mussabini en «Carros de Fuego», ha fallecido en Londres a los 88 años, según informó este viernes 19-J su representante.

Miembro de la condecoración Orden del Imperio Británico, Holm «murió en paz en el hospital, acompañado por su familia», precisó la fuente, y añadió que la enfermedad que provocó su muerte está relacionada con el Parkinson.

Holm, que nació en el condado inglés de Essex en 1931, recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos el prestigioso galardón Laurence Olivier del teatro británico, un Bafta por su papel en «El cañón Bofors» (1968) y una nominación a Mejor Actor de Reparto en los Oscar por su interpretación como Sam Mussabini en «Carros de Fuego» (1981).

Uno de los papeles más recordados y polémicos que realizó fue cómo Ash en la taquillera película Alien.

