Finaliza el horario de invierno en Europa, así quedarán los relojes este fin de semana

El horario de invierno que comenzó en octubre finaliza este fin de semana en la Unión Europea (UE), de forma que a las 2.00 de la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de marzo habrá que adelantar los relojes una hora, hasta las 3.00, según establece una directiva europea que deben cumplir todos los Estados miembros.

Esta medida, pensada inicialmente para ahorrar energía y adaptar las actividades cotidianas a las horas de luz, ha generado en los últimos años una controversia sobre cómo de efectiva resulta para la reducción del consumo y, como contrapartida, cuánto desestabiliza la salud de los ciudadanos.

Según la directiva europea 2000/84/CE, los Estados miembros deben atrasar y adelantar los relojes dos veces al año:

se atrasan cuando se entra en horario de invierno y se adelantan cuando se da la bienvenida al de verano.

De este modo, a partir del próximo domingo amanecerá más tarde y las tardes serán más largas porque se ganará una hora más de luz.

En 2018, una consulta pública organizada por la Comisión Europea reveló que el 80 por ciento de los 4,6 millones de personas que participaron estaba a favor de terminar con el cambio horario. A pesar de la presión de otros Estados miembros, se decidió mantener el cambio estacional, que es efectivo el último domingo de marzo y octubre, por ahora.

