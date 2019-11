Fisioterapia respiratoria para combatir enfermedades pulmonares y cáncer de bronquios

En 2017 el Instituto de Estadísticas (INE) agrupó las causas de defunción por enfermedades según especialidades médicas: la cardiología con 54.000 defunciones, neurología 63.140 y neumología con casi 48.000. De esta última rama, explican que las defunciones se deben al cáncer bronquios y pulmones con la cifra de 22.089 fallecidos.

Las enfermedades respiratorias obstructivas más usuales son: EPOC, Asma, Fibrosis quística. También destacan las enfermedades restrictivas extraparenquimatosas. En el caso de los niños los episodios de reagudización de patologías respiratorias se deben a: Asma infantil, bronquitis aguda y bronquiolitis.

Se estima que alrededor de 630 millones de menores de 5 años en el mundo, están expuestos a niveles de partículas finas por encima de las directrices que dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este hecho está relacionado con el agravamiento de las alergias, del asma, así como a mayor cantidad de bronquiolitis y a un incremento de la predisposición a desarrollar infecciones virales.

Las infecciones deben ser medicadas, estrictamente con nebulizadores fabricados con chips que sincronizan la frecuencia de atomización con la de la respiración (aunque también se puede aumentar o disminuir manualmente). Las partículas atomizadas miden sólo 3 micras, lo que hace más eficaz la administración de medicamentos.

La reciente evidencia científica señala que el papel de la fisioterapia en el tratamiento de las enfermedades respiratoria conlleva una amplia mejoría de la función pulmonar, del manejo de secreciones para evitar nuevas infecciones y, a largo plazo, una mayor esperanza de vida.

Esta especialidad se ha dedicado a incluir cuidados desde la fisioterapia respiratoria para prevención, tratamiento y estabilización de patologías respiratorias de carácter agudo o crónico. Las técnicas de fisioterapia respiratoria se dividen en tres grupos: técnicas ventilatorias, técnicas de higiene bronquial (técnica de bajo flujo y técnica de alto flujo). Además de las técnicas instrumentales: aerosol-terapia, dispositivos PEP, IMT, entre otros.

La fisioterapia se suele combinar con otros tratamientos para obtener mejores resultados, como el caso de la oxigenoterapia para disminuir la desaturación en pacientes con deterioro respiratorio, la nebulización previa con broncodilatadores y mucolíticos, la nebulización posterior con corticoides y antimicrobianos, y otras técnicas.

Es importante recordar que no se debe sustituir el tratamiento indicado por el médico, sino complementarlo con la fisioterapia para mejorar los síntomas en los pacientes, ralentizar la progresión de la enfermedad y conseguir la máxima capacidad física, mental y social de la persona que padece enfermedades respiratorias.

Ante la falta de profesionales capacitados en la inclusión de la fisioterapia en pacientes con las patologías mencionadas, la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer), ha tomado la iniciativa de elaborar vídeos tutoriales de fisioterapia respiratoria.

Son 10 vídeos de fisioterapia básica y en cada uno se explica un ejercicio en concreto, que los pacientes pueden hacerlos en casa, sin necesidad de ayuda de un especialista.

Fisioterapia respiratoria para combatir enfermedades pulmonares y cáncer de bronquios was last modified: by

En : Salud y Vida Sana