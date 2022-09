Fuertes lluvias en Caracas, provocaron caída de un árbol sobre un auto en movimiento , VIDEO

CARACAS, VENEZUELA.- La inestabilidad atmosférica de los últimos días ha provocado intensas lluvias, inundaciones, tormentas eléctricas, apagones, y adicionalmente personas lesionadas por desprendimientos de rocas, aluviones y recientemente se pudo conocer en un video que circula por las redes sociales cuando un vehículo en movimiento fue impactado por la caída de un árbol en Caracas, la capital de Venezuela.

Fuertes lluvias en #Caracas, provocaron caída de un árbol sobre un auto en movimiento.. #28Sep pic.twitter.com/ZsfJKQLZ6E — NotiActual (@notiactual) September 28, 2022