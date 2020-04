El actor venezolano Gabriel Coronel regresó a la señal de Telemundo Internacional gracias al dramático «Marido en alquiler», una historia en donde comparte la protagonización junto a: Sonya Smith, Maritza Rodríguez, Juan Soler, Miguel Varoni y Kimberly Dos Ramos.

El drama repite en el continente de habla hispana gracias a la nueva programación que implantó Telemundo Internacional ante esa búsqueda de un buen y sano entretenimiento; una estrategia que adaptó su estructura a ese llamado colectivo de #QuedateEnCasa como medida de prevención ante el Coronavirus que han implantado muchas empresas y medios de comunicación social en todo el mundo.

Ante el hecho, Gabriel comentó: «Marido en alquiler es una gran historia; es un proyecto maravilloso que me hizo crecer en lo personal y profesional. Estoy súper contento de volver a los hogares de centenares de familias y a través de ese drama aportar algo de distracción en este momento de alerta sanitaria que estamos viviendo».

«Marido en alquiler» es una historia de Perla Farias y se transmite en esta nueva etapa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche (horario en Venezuela). El proyecto cuenta con 141 episodios que fueron grabados en Estados Unidos.

En el drama el actor venezolano interpreta a «José Antonio Salinas Carrasco», un brillante estudiante de medicina cuya clase económica le perturba. Por esa razón se avergüenza del origen humilde de su familia y en consecuencia su carácter se torna algo rebelde y hostil.

Para más información pueden seguirlo por la cuenta de Instagram: @gabrielcoronel

—

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

Gabriel Coronel repite el triunfo de «Marido en alquiler» a través de la señal de Telemundo Internacional was last modified: by

En : Gente