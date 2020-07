GNB capturó a 03 ciudadanos con 1.380 litros de combustible ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N°62 capturaron a 03 ciudadanos que se trasladaban en 02 vehículos de carga con 1.380 litros de combustible de contrabando en la población de Tumeremo del estado Bolívar.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por militares del Destacamento N°624 en el Punto de Atención al Ciudadano «Rio Miamo» durante labores de revisión y chequeo de vehículos y personas.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Enrique **yes ***alona (48), Marcos Gilberto **tro **res (44) y Wilmer **exis **z **ega (49) quienes se trasladaban en

Un vehículo Marca: freighttliner, modelo: tracto, año 2008, color blanco, placa A5**YNS y un vehículo marca: Mack, modelo: RW**8LST, año;1984, color: blanco multi-color, placa: A***17F.

«Estos ciudadanos trasladaban de manera oculta 18 bidones de 70 litros de combustible tipo diesel y 06 bidones de 20 litros de combustible tipo diesel para un total de 1.380 litros de combustible que tenían como destino la población de El Dorado municipio Sifontes» refirió el G/B Rodríguez Cepeda.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que fue notificada la Fiscalía Quinta del Ministerio Público en el estado Bolívar.

Retenidas 10.023 cajetillas de cigarrillo ilegales

En otro procedimiento realizado por militares del PAC «La Carata» del Destacamento N°624, fueron retenidas 250 cajas contentivas de 10.023 cajetillas de cigarrillo de diferentes marcas sin documentación que amparara su legal procedencia.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez informó que durante el procedimiento fue detenido Jesús Reyniel Mejias Betancourt (24) quien se trasladaba en un vehículo Chevrolet, modelo: NKR, color blanco, placa: A38AU4K.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Seniat en el estado Bolívar para que ejecute las diligencias pertinentes.