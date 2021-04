GNB retiene 2 mil 200 kilogramos de material estratégico en Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana durante distintos procedimientos en el estado Bolívar, retuvo un total de 2.200 kilogramos de material estratégico, tipo chatarra.

El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 dio a conocer la información y precisó que en cumplimiento con las instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, efectivos adscritos al Destacamento N° 625 tras labores de patrullaje en el sector Cañaveral de la parroquia Unare municipio Caroní, detuvieron a Nilsky Alexander Tovar Tineo y a Luis Adrián López Moreno.

Indicó que estos ciudadanos fueron sorprendidos de manera flagrante cuando transportaban en un (1) vehículo marca Fiat, tipo Volteo, año 1978, color Rojo y Negro, placa A79BT8S, mil quinientos (1.500) kilogramos de material ferroso (chatarra).

De igual manera Rodríguez Cepeda precisó que en otro procedimiento dos sujetos fueron capturados en flagrancia, extrayendo la cantidad de doscientos (200) kilogramos de cobre, en las adyacencias del portón 4 de la empresa Sidor.

Los detenidos quedaron identificados como: ***********nder Medina Salazar y****** Ortiz Muñoz.

Asimismo señaló que en el PAC Peaje Palo Grande funcionarios militares detuvieron al ciudadano Hilario Ventura Figuera Núñez quien transportaba de manera ilícita en un vehículo marca. Ford modelo. Fiesta color blanco placas. R***P, la cantidad de doscientos cincuenta (250) kilos de material estratégico (chatarra de aluminio).

Por otra parte, destacó que en el sector Cañaveral de Unare fueron hallados 250 kilos de chatarra los cuales se encontraban en estado de abandono en una zona boscosa del referido sector.

Para finalizar informó que los procedimientos quedaron a la orden del Ministerio Público con competencia en delitos de material estratégico.

