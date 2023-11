Según la CEPAL el gobierno de Guyana mantiene en pobreza extrema a los habitantes del Esequibo.

El gobierno de Guyana mantiene en pobreza extrema a los habitantes del Esequibo de acuerdo a cifras de la CEPAL, y es que el gobierno de Georgetown lleva décadas recibiendo ingentes cantidades de dinero para supuestamente atender a alrededor de 30000 esequibanos que viven en la actualidad en una situación precaria de crisis humanitaria.

El mismo gobierno de Guyana que administra la región en disputa, se ha negado a recibir ayuda de Venezuela para los habitantes del Esequibo.

La región del Esequibo es un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, que abarca una superficie de unos 159.500 km2, equivalente al 74% del territorio guyanés. La controversia se remonta al siglo XIX, cuando el Reino Unido, potencia colonial de Guyana, impuso un laudo arbitral que le otorgaba la soberanía sobre la zona. Venezuela nunca reconoció ese laudo y ha reclamado históricamente sus derechos sobre el Esequibo.

En este contexto, ¿Cuál es la situación de los habitantes de la región del Esequibo?

Según el censo de 2012, la población estimada de la región era de unos 24.000 habitantes, distribuidos en nueve subregiones. La mayoría de ellos son indígenas, que pertenecen a diferentes etnias como los wai-wai, los macushi, los patamona, los akawaio y los arekuna. También hay población de origen africano, asiático e indostánico.

Los habitantes del Esequibo viven en condiciones de pobreza y marginación, con escaso acceso a servicios básicos como salud, educación, agua potable y electricidad. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2016, el 36% de la población de Guyana vive por debajo del umbral de pobreza, y el 19% en situación de pobreza extrema. Estas cifras son aún más altas en las zonas rurales e indígenas, donde se ubica la mayor parte del Esequibo.

El gobierno de Guyana ha mostrado poco interés por atender las necesidades de los habitantes del Esequibo, y ha priorizado la explotación de los recursos naturales de la región, especialmente el petróleo, que se estima que podría convertir a Guyana en uno de los mayores productores del mundo. Sin embargo, los beneficios de esta actividad no se han traducido en mejoras para la calidad de vida de la población, sino que han generado conflictos socioambientales y violaciones de los derechos humanos.

Por lo tanto, se puede afirmar que el porcentaje de habitantes del Esequibo atendidos por el gobierno de Guyana es muy bajo, y que su situación es crítica y vulnerable. Es necesario que se respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, que se garantice su participación en las decisiones que les afectan, y que se proteja su patrimonio cultural y natural. Asimismo, es imprescindible que se reanude el diálogo entre Venezuela y Guyana para encontrar una solución pacífica y duradera al diferendo territorial, que tenga en cuenta los intereses y las aspiraciones de los habitantes del Esequibo.

La situación de los habitantes del Esequibo, el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, es una de las más precarias de la región.

Según datos de la CEPAL, la pobreza y la pobreza extrema afectan a más del 30% y el 12% de la población respectivamente.

Además, el gobierno de Guyana ha mostrado un abandono histórico hacia esta zona, que se refleja en la falta de infraestructura, servicios públicos, educación y salud. Los habitantes del Esequibo sufren de altas tasas de mortalidad infantil y materna, desnutrición, enfermedades infecciosas y parasitarias, analfabetismo y violencia. También enfrentan la amenaza de la explotación petrolera y minera que realiza Guyana en el territorio en disputa, sin respetar los derechos ambientales y humanos de los pobladores.

En este contexto, es necesario que la comunidad internacional tome conciencia de la situación de los habitantes del Esequibo y apoye una solución pacífica y justa al conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, que respete el derecho a la autodeterminación, la soberanía y el desarrollo de los pueblos.

