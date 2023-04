Gobierno de Venezuela deposita el Bono Corresponsabilidad y Formación abril 2023

El Gobierno Nacional ha iniciado este jueves 27 de abril de 2023, la distribución de la Prima de Formación y Responsabilidad Civil General, correspondiente al mes en curso, a través del sistema Patria.

Según el canal digital Patria en Telegram, el monto otorgado es de 5.040 bolívares o 204,62 USD al tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este apoyo económico está disponible para los servidores públicos en puestos de confianza.

Asimismo, los funcionarios superiores y funcionarios especiales del Palacio Presidencial de la República, Secretaría de la Defensa y Electricidad, PDVSA y Corpoelec recibieron bonos especiales por responsabilidad general y capacitación, correspondiente al mes de abril, en la cuantía de 1.200 a 7.200 bolívares. .

El nivel específico de este subsidio se determina sobre la base de la evaluación del puesto, horario, funciones y desempeño laboral del superior inmediato del empleado que recibe el subsidio. Desde el pasado martes se inició el pago del bono de Economía Hogar, correspondiente al mes de abril, a través del sistema Patria. La cifra es de 72 bolívares o 2,92 USD al tipo de cambio oficial.

Gobierno de Venezuela deposita el Bono Corresponsabilidad y Formación abril 2023 was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: