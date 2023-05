Gobierno de Venezuela inicia deposito del Bono Corresponsabilidad y Formación mayo 2023

¿Quienes cobraran el Bono Corresponsabilidad y Formación mayo 2023 ?

Funcionarios con cargos de confianza adscritos a Corpoelec, Ministerio de Ecosocialismo y Agua, Ministerio de Energía Eléctrica, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, Presidencia, Seguridad y Servicio.

¿Desde que fecha ha comenzado a depositarse el pago?

Desde este martes 9 de mayo de 2023, comenzó la entrega del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes en curso a través del sistema Patria

¿Cuanto es el monto a cobrar?

Según el monto otorgado es Bs. 1.200 o US$47,77 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

