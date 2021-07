El Gobierno de Venezuela ofrece recompensa por los delincuentes alias Koki, alias Vampi y alias Galvis y otros de la banda de la Cota 905 de Caracas.

En la tarde de este jueves, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, de la administración de Nicolás Maduro ofreció recompensa de un millón 500 mil dólares a quien de información que lleve a la captura de los preligrosos delincuentes alias el Koki, alias el Vampi y alias el Garbis.

Asimismo, ofrece 50 mil dólares por alias Romer y 50 mil por alias El Trejo.

Estos tres delincuentes lideran una de las megabandas que azotan las barriadas populares al oeste de Caracas y pretenden adueñarse de la capital entera.

Las heridas provocadas en un enfrentamiento con la policía al “Loco Leo”, como se conoce al líder de la banda El 70 que maneja la zona de El Valle, desató el poder de fuego de la megabanda liderada por Carlos Luis Revete, alias “el Coqui/Koki”, que mantiene el control en la Cota 905 y los alrededores al aliarse con otras organizaciones criminales y extender sus actividades delictivas en gran parte del oeste de Caracas y el estado Miranda.

Desde la tarde del 7 de julio y hasta el mediodía del jueves 8, la balacera ha dejado cinco muertos y al menos 15 heridos, según reportes de medios de comunicación.

Gobierno de Venezuela ofrece recompensa por alias El Koki, alias Vampi y alias Galvis. was last modified: by

En: Gobierno