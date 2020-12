Hace 21 años Ocurrió la tragedia de Vargas, Fotos.

Cada 15 de diciembre se conmemora la tragedia de los deslaves de tierra en el estado Vargas después de 29 días de intensa lluvia, las más intensas registradas en el país hasta la fecha.

La tragedia, que marcó un antes y un después en el Litoral y que ocasionó numerosas víctimas, dejó corrimientos de tierras e inundaciones, que pudieron ser vistos y oídos por TV y radio.

Un ejército de voluntarios, funcionarios del Gobierno y gente de las comunidades socorrieron a las personas afectadas. Protección Civil, bomberos, médicos, enfermeras, la Fuerza Armada y policías tampoco detuvieron sus labores de ayuda.



El número de personas fallecidas aun es una incógnita, se hablan de 10 mil a 50 mil muertos. Una investigación de campo efectuada por Defensa Civil sostiene que murieron cerca de 7.400 personas. Otros estudios señalan que la cifra de fallecidos no superó el millar de personas.

Caracas también se vio afectada por el fenómeno, varias quebradas desbordadas arrastraron personas, vehículos y viviendas. San Bernardino colapsó totalmente, con el desbordamiento de la quebrada Anauco, Cotiza y Lídice fueron notablemente afectados por la quebrada Catuche y otros sectores fueron arrasados como Blandín y Plan de Manzano.

En Miranda se reventó la represa de El Guapo, en Barlovento. La población fue evacuada. También se desbordó el río Tuy. Hubo daños en Táchira, Trujillo, Falcón y Nueva Esparta, donde zonas montañosas colapsaron y arrastraron gente y viviendas. En Zulia se desbordó el río Limón.

