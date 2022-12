Hoy 28 de diciembre, el mundo celebra el “Día de los Santos Inocentes”

El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio infortunado del cristianismo: El asesinato de niños menores de dos años en Belén, la cual fue ordenada por el Rey Herodes. Esta fecha es tomada por millones de personas para hacer “bromas inocentes”.

El Día de los Santos Inocentes, básicamente tiene un origen trágico y también religioso, debido a que la historia cuenta que cuando el Rey Herodes “El Grande”, dio ordenes de asesinar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, tenía como propósito hacer desaparecer al “Mesías” Jesús Nazaret, como lo describe el “Nuevo testamento”.

De modo similar, esta tragedia ocurrida el 28 de diciembre del primer año de nuestra era, se comenzó a conmemorar para así condecorar de una u otra forma la memoria de todos esos bebes fallecidos ese espantoso día.

Igualmente se conoce que la iglesia católica evoca este suceso cada 28 de diciembre, aunque de acuerdo con el Evangelio de Mateo, el hecho debió haber sucedido después de la visita de los Magos al Rey Herodes I el Grande, es decir uno o dos días después del 6 de enero.

El nombre de los Santos Inocentes se debe a que a la edad de dos años era imposible tener algún tipo de pecado.

Frases: “Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que presta en este día pasará por inocente”

En la época de la edad media, la celebración tomó otro rumbo, pues los monaguillos de esos tiempos comenzarían a celebrar esta fecha con bromas. Asimismo, esta tradición llegó a las familias, en las cuales se hacen burlas inocentes todos los 28 de diciembre de cada año.

En este sentido, es importante destacar que en varias partes del mundo se puede escuchar la frase “Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que presta en este día pasará por inocente”, haciendo referencia a los que este día caigan en las bromas por inocentes.

Bromas en Venezuela

En Venezuela, los juegos pesados pasan por lo monetario, gastronómico y laboral.

Entre los más comunes están:

1- Servir el café con sal

2- Dar un cheque sin fondo.

3- Decir que falleció alguna personalidad importante.

4- Introducir papeles o algún otro objeto entre las comidas.

5- Regalar chicles que manchan los labios o caramelos salados, entre otros.