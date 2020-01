Hoy se celebra el Día de la Zulianidad!…Porque el Zulia es lo mejor de Venezuela!

MARACAIBO.- El 28 de enero de 1821 Francisco Delgado, Gobernador de la Provincia de Maracaibo, declaró su independencia, acto que se convierte en la primera decisión política tomada autónomamente por el pueblo del Zulia, en defensa de su identidad y de sus intereses nacionales. Esta acción hace que en año 2002 el entonces Gobernador del Zulia; Manuel Rosales Guerrero, decrete el 28 de enero como Día de la Zulianidad.

El texto que declara la Independencia de la Provincia de Maracaibo, reza lo siguiente: “El Muy Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad de Maracaibo, a 28 de enero de 1821, reunido en Cabildo abierto, en la sala consistorial para tratar y resolver lo que sea más conveniente a la salud pública, orden y gobierno de este pueblo, después de discutir y conferenciar lo que cada uno de sus individuos tuvo a bien exponer sobre el tocado objeto, teniendo en consideración que siendo la primera más noble en su representación, poner y restituir al pueblo en el uso y goce de su libertad soberana, para darse el gobierno que le sea más grato y conveniente; cuando se haya convencido esta Corporación del anonadamiento y degradación política en que el gobierno de España mantiene a los pueblos de América, que están bajo su ominosa degradación, sólo por el poder opresivo de sus mandatarios, a tiempo que es ominoso demostrar la impotencia que ha tenido, tiene y tendrá siempre con la España de dar la felicidad a este grande y distante continente; acordó que protestando como protestan ante el Ser Supremo la sinceridad y justicia de sus sentimientos, debe en su consecuencia declarar como declara el pueblo de Maracaibo, libre e independiente del gobierno español, cualquiera que sea su forma desde este momento en adelante y, en virtud de su soberana libertad se constituye en República Democrática y se une por los vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y continentales que bajo la denominación de República de Colombia defienden su libertad en independencia bajo las leyes imprescriptibles de la naturaleza. Publíquese el presente acuerdo por bando a son de caja, repique de campanas y todas las demostraciones de gozo y alegría que haya a bien prevenir el ciudadano Francisco Delgado, en quien provisionalmente y hasta que la autoridad de la República organice el gobierno de este pueblo, se le encarga a nombre de él, del gobierno político, militar e intendencia para que sostenga su libertad e independencia y cuide de su seguridad y tranquilidad. Así lo proclama este pueblo reunido en plaza pública, y los padres de familia y demás personas que quisieran entrar en la sala del cabildo. Firmado: Presidente: Bernardo de Echeverría. Regidores: Manuel Benítez, Bruno Ortega, José Ignacio González Acuña, Ignacio Palenzuela, Miguel Vera, Manuel Ramírez. Síndico Primero: Juan Ignacio Suárez. Procurador: Mariano Troconis.

Para conmemorar el Día de la Zulianidad, la Gobernación del Zulia decretó en el la «Semana de la Zulianidad», donde se organizan actos en las principales plazas y lugares de la ciudad.

fuente.cultura.luz.edu.ve

