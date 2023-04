Increíble oferta! 3 Laptops por menos de $100 con las 3B de bueno, bonito y barato!

Increible oferta! 3 Laptops por menos de $100 con las 3B de bueno, bonito y barato!

Si estás buscando un portátil económico que pueda ejecutar Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft, quizás te interese conocer algunos modelos que cumplen con los requisitos mínimos y que no superan los 100 dólares. Aunque parezca difícil encontrar un portátil tan barato y compatible con Windows 11, hemos seleccionado tres opciones que podrían interesarte.

Lenovo IdeaPad 3

Este portátil cuenta con un procesador Intel Celeron N4020, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento eMMC. Tiene una pantalla de 14 pulgadas con resolución HD y viene con Windows 10 Home en modo S, que se puede actualizar a Windows 11 sin problema. Su precio es de solo 99 dólares en Amazon.

HP Stream 11

Este portátil tiene un procesador Intel Celeron N4000, 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento eMMC. Su pantalla es de 11,6 pulgadas con resolución HD y también viene con Windows 10 Home en modo S, listo para actualizar a Windows 11. Su precio es de 98 dólares en Walmart.

ASUS VivoBook L203MA

Este portátil dispone de un procesador Intel Celeron N4000, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento eMMC. Su pantalla es de 11,6 pulgadas con resolución HD y trae Windows 10 Home en modo S, que se puede cambiar a Windows 11 fácilmente. Su precio es de 99 dólares en Best Buy.

Estos son algunos de los portátiles más baratos que puedes encontrar en el mercado y que son compatibles con Windows 11. Sin embargo, debes tener en cuenta que estos equipos tienen unas prestaciones muy limitadas y que no podrás realizar tareas muy exigentes con ellos. Si quieres un portátil más potente y con mejores características, te recomendamos que eches un vistazo a otras opciones más caras pero también más completas.

