A Irfaan Ali lo dejaron en «cuatro bloques sus paisanos», India se declara neutral en la disputa por el Esequibo.

El Gobierno de la India se ha desmarcado de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, a pesar del pedido de apoyo de Georgetown.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de la India subrayó que la situación debe resolverse pacíficamente y evitar una escalada de las tensiones.

La declaración de la India llega después de que el presidente guyanés, Irfaan Ali, solicitara públicamente la intervención de Estados Unidos, India y Cuba para mediar en la situación.

Guyana, un aliado importante de la India en Suramérica, se encuentra en una disputa territorial con Venezuela por la región del Esequibo, rica en recursos naturales. La controversia, que data de hace más de un siglo, se ha intensificado en los últimos años tras el descubrimiento de yacimientos de petróleo en la zona.

El reciente referendo consultivo celebrado en Venezuela, en el que el 95 % de los votantes se pronunciaron a favor de la soberanía venezolana sobre el Esequibo, ha agudizado aún más la situación.

La India, que es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, está interesada en invertir en el desarrollo de la industria petrolera en Guyana. Sin embargo, también tiene intereses en Venezuela, que fue su quinto mayor proveedor de petróleo hasta 2020.

Por ello, la India ha preferido adoptar una postura neutral en la disputa territorial, evitando posicionarse a favor de uno u otro país.

Irfaan Ali el actual presidente de Guyana es descendiente de inmigrantes hindúes.