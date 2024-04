Infome de la OMS revela la situación de la Influenza aviar AH9N2 en Vietnam

El 9 de abril de 2024, el Punto Focal Nacional (PFN) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso de infección humana por el virus de la influenza A(H9N2) en Vietnam.

El paciente, que tenía enfermedades subyacentes y se encontraba en estado grave, ingresó en cuidados intensivos el 21 de marzo de 2024. El 21 de marzo se recogió una muestra respiratoria que dio positivo para influenza mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. Posteriormente, el subtipo del virus confirmó la influenza aviar A(H9N2) el 8 de abril.

La investigación del caso identificó que el caso vive cerca de un mercado avícola, donde diariamente se realiza el comercio de aves frente a su casa. Hasta el 15 de abril no se han notificado casos nuevos con síntomas respiratorios entre los contactos del caso ni brotes en la comunidad donde reside el caso.

Esta es la primera infección humana por el virus de la influenza aviar A(H9N2) notificada en Vietnam. Según el RSI (2005), una infección humana causada por un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de tener un alto impacto en la salud pública y debe notificarse a la OMS. Según la información disponible, la OMS considera bajo el riesgo que representa este virus para la población general.

FUENTE. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON514

