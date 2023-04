Inicia la entrega del Bono Revolución es Independencia, Monto a cobrar

Inicia la entrega del Bono Revolución Es Independencia, para conmemorar la lucha por la Independencia de Venezuela, el 19 de abril de 1810, el Gobierno comenzó a presentar este miércoles la obligación Bono Revolución es Independencia, a través de la red del sistema Patria.

Esta recompensa llega a todos los registrados en el sistema Patria, a través de un proceso gradual con la recepción de una notificación que dice:

“El espíritu patriótico de los héroes y heroínas de hoy sigue vivo en nuestro pueblo. ¡Revolución es independencia y patria para siempre!”, firmada por Nicolás Maduro.

Este es el segundo bono en circulación desde el miércoles, con el bono “Contra la Guerra Económica”, destinado a los jubilados, por un monto de 770 bolívares.

¿Desde y hasta cuando qué fecha se podrá cobrar?

La entrega tendrá lugar entre los días #19Abr al #29Abr de 2023.

¿De cuanto es el monto del bono?

Tiene un monto de 100 bolívares. , equivalente a $4,07, calculado a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

