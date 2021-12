Inician el pago del Bono Navideño 2021 del Carnet de la Patria.

A partir de este martes 21 y hasta el sábado 25 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro estará realizando la asignación del Bono Navideño 2021 a través de la Plataforma Patria.

Atención con el mensaje que llegará.

«En esta navidad celebremos en familia las metas cumplidas, con el compromiso de continuar por el camino de la felicidad y la vida. ¡Feliz navidad!»,

Es el mensaje que recibirán los beneficiaros del Bono Navideño 2021 en sus teléfonos celulares desde el número corto 3532 o por la aplicación veMonedero.

Tome en cuenta que el número y mensaje arriba mencionado son los únicos que medios y aviso respectivo para la confirmación.

Monto a cobrar.

El monto de este beneficio es de 46 bolívares, es decir, lo equivalente a 10 dólares. Esto tomando en cuenta la tasa oficial más reciente emitida por el Banco Central de Venezuela.

Inician el pago del Bono Navideño 2021 del Carnet de la Patria was last modified: by

En: Gobierno