Inició el pago del bono «Corresponsabilidad y Formación» de noviembre 2023

¿Monto a cobrar?

Bs 1.775 bolívares, que equivalen a 48 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que a la fecha se ubica en Bs 35,37 por dólar, ha recibido su ajuste respectivo.

¿Quién lo cobra?

Esta asignación de Corresponsabilidad y Formación está dirigido a funcionarios de Corpoelec, del ministerio de Transporte, del de Energía Eléctrica, del de Ecosocialismo y Agua, el de Defensa y de Presidencia y Seguridad y Servicio.

A finales de octubre también se hizo un depósito por concepto de este mismo bono, sin embargo el monto fue mucho mayor, de 3.500 bolívares, que equivalían a 99,83 dólares, a tasa oficial de esa fecha, cuando la divisa estadounidense estaba en Bs 35,06 por dólar.

El gobierno de Nicolás Maduro ajustó los montos de seis bonos para el mes de septiembre, con montos que van entre los 79 bolívares y 297 bolívares.