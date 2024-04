Irán ha lanzado un ataque con drones hacia Israel en represalia por destruir su consulado en Damasco.

Irán ha lanzado un ataque con drones hacia Israel, según anunció el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari. Este ataque se produce en medio de temores de una escalada regional después de un aparente ataque israelí contra un complejo de la embajada iraní en Siria la semana pasada.

Según un alto funcionario de la administración estadounidense, se lanzaron varias docenas de drones desde Irán, mientras que un oficial militar israelí estimó el número en «más de 100» pero posteriormente se informó que fueron alrededor de 330 entre drones, misiles crucero y misiles balísticos.

Los medios estatales de Irán confirmaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) había lanzado extensos ataques con aviones no tripulados contra objetivos en territorios ocupados, en referencia a Israel

Además de los drones, también se informa que Irán ha lanzado misiles contra Israel, según medios israelíes e iraníes, se espera que el ataque tarde varias horas en llegar a Israel, y las autoridades israelíes han pedido a la población que esté cautelosa. Indicaron fuentes de las FDI para el momento en que se anunció el ataque.

Se han abierto refugios públicos en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y se ha anunciado el cierre del espacio aéreo por parte del Ministerio de Transporte de Israel. Jordania e Iraq también han anunciado el cierre temporal de su espacio aéreo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está reuniendo con su equipo de seguridad nacional para evaluar la situación

