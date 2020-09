NOTA DE PRENSA

Isaac M. Hernández Álvarez presenta el libro de comunicación y marketing político TÚ eres TÚ, CÓMO CONSTRUIR UNA MARCA POLÍTICA PERSONAL.

Isaac Hernández presenta su tercer libro ‘TÚ eres TÚ’ y que será presentado a finales de otoño de este año. Un libro que quiere ayudar a las personas que necesitan crear una marca personal atractiva y claramente reconocible en la sociedad del siglo XXI.

Un trabajo que va desgranando a través de sus páginas contenidos para mejorar, entre otros, la imagen, la forma de participar en los medios de comunicación y los elementos que puedan diferenciar a la marca política personal ante sus competidores.

Todos y todas tenemos una marca personal, es cuestión de hacerla más visible.

El autor Isaac Hernández destaca la necesidad de mejorar esa huella que dejamos ante los demás una vez no se está presente, la presencia política de los líderes y representantes públicos en una sociedad que busca en ellos la fortaleza, la confianza y la cercanía.

Además, esta obra contiene la guía práctica “OCHO PASOS PARA CREAR UNA MARCA POLÍTICA PERSONAL” con la que los lectores podrán llegar a crear una identidad propia y perdurable en el tiempo, ser recordados.

La lectura de TÚ eres TÚ se hace fundamental en nuestro tiempo para aquellas personas dedicadas a la vida pública y los medios de comunicación. Las marcas personales van anteponiéndose poco a poco a las marcas corporativas, la gente compra gente.

Isaac Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1973) es consultor de marketing, máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá de Henares y el centro de estudios superiores CESCOMPOL, MBA en Administración y Dirección de Empresas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 2020

contacto@isaachernandez.es

www.isaachernandez.es

TFNO: 661 98 89 12

Isaac M. Hernández Álvarez presenta el libro TÚ ERES TÚ, CÓMO CONSTRUIR UNA MARCA POLÍTICA PERSONAL. was last modified: by

En : Economía