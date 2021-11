Con extensión de unos 15200 km cuadrados, equivalente a un 1, 67 por ciento del territorio nacional, el estado Portuguesa ocupa el noroeste de los llanos occidentales de Venezuela; se extiende entre los ríos Cojedes y Boconó. Limita por el norte con el estado Lara; por el este, con Cojedes; por el sur y oeste, con los estados Barinas y Trujillo, respectivamente. Por la gran cantidad de productos agrícolas que genera, (producción agropecuaria), lo consideramos como el estado dispensador de alimentos esenciales para la dieta diaria, tales como: hortalizas, cereales, lácteos, frutas y cárnicos, así como maderables, algodón, oleaginosas, caña de azúcar, sorgo, tabaco, café y cacao. Y, ganadería de doble propósito, modalidad leche-carne.

No obstante tal relevancia, sus productores se hallan en emergencia y con muy poca atención, por la escasez de combustible e insumos, así como por la importación de productos agropecuarios, lo que conlleva pérdida de cosechas y fificultad para sembrar, pues se ven impedidos de aprovechar los ciclos de siembra/cosecha. Están inermes ante las contingencias sociopolíticas e indiferencia oficial actuales.

Sinembargo, no abandonan sus actividades y prosiguen en aras de forjar un destino más digno y favorable mediante sus quehaceres, concientes de la importancia del aporte productivo para su región y el resto del país.

Se requiere un estudio amplio deTurén como motivación de esta localidad durante la década de 1950, objeto de diversas experiencias agrícolas que, por su riqueza natural, lo convirtió en objetivo de políticas agrarias progresistas al momento de su planificación, durante el régimen perezjimenista. Y, posteriormente, aunque cuestionable, por implementación de la Reforma Agraria.

Isaías A. Márquez Díaz: PORTUGUESA, “GRANERO de VENEZUELA” was last modified: by

En: Economía