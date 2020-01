Ismael Sánchez es el patrono de la Corte Calé o Corte Malandra

Ismael el Santo de los Malandros; perteneciente a la corte malandra o corte calé, en vida fue un habitante de una parróquia caraqueña..

En sus tiempos robaba a quienes tenían para ayudar a los pobres de su comunidad, el simbolo de la corte Calé es un halcon en una moto.

Esta corte es conformada tambien por Ratón, isabelita, luis , miguelito y otros viejos malandros que en vida estuvieron ubicado en los barrios populares de Caracas.

Quienes creen en ellos sostienen que vienen a hacer el bien para reinvindicarse y lograr un lugar en el cielo.

El Culto a Ismael

El Mercado de Las Pulgas, un lugar tan concurrido como desconocido. Sus intrincados pasillos de latón son como una espesa selva en la que es fácil perderse, y en sus bloques se encuentran cara a cara la vistosidad de una ciudad vibrante llena de color y vida, con la oscuridad de contradictorios ritos que son la esencia del sincretismo oculto de nuestra urbe.

Como una “ciudad dentro de la ciudad” ha sido bautizado ese territorio de 6 kilómetros cuadrados, “Aquí he visto de todo, aquí han pasado las cosas más insólitas” comentó un oficial de la fuerza pública quien por razones obvias pidió no revelar su identidad.

En los pasillos, los comerciantes discretamente hablan sobre como abunda la prostitución, la venta de drogas y el pago de vacunas. A simple vista nada de esto existe. Hay que echar una mirada más profunda para darse cuenta de lo que sucede en realidad en los bajos fondos de Las Pulgas.

A flor de piel se encuentran los arrebatadores de carteras; éstos abundan en cantidad, y cualquier dinero que no este muy bien guardado, un celular que se asome indiscretamente del bolsillo, o inclusive zarcillos bien aferrados a sus lóbulos propietarios, pueden ser robados por estos bribones en un abrir y cerrar de ojos.

Los antisociales cuentan con cientos de trucos bajo la manga para despojar a los más inocentes de sus pertenencias, marañas que van desde un simple tropezón, hasta sabotear la vestimenta de los transeúntes. Hace un tiempo, se puso de moda la artimaña de bajarles las licras o los leggings a las damas, para que éstas dejaran caer sus bolsas al suelo mientras intentaban cubrirse, y así tomar posesión de sus compras.

El conocido “paquete chileno” también proliferó en el mercado. Cuando se lograban percatar de que alguien tenía cierta cantidad de dinero, se acercaban a él pidiendo que les cambiara, la víctima entregaba efectivo y a cambio recibía una paca de “dinero”, con algunos billetes reales en la parte superior y papel periódico o billetes fotocopiados en la parte interior.

“Pasa a veces, que a los camioneros que no son de aquí, los engañan y se hacen pasar por los dueños de la mercancía, cuando en verdad no lo son, los hacen descargar en un sitio que no es el correcto, y los roban frente a sus narices sin que se den cuenta (…) En otra oportunidad también tuvimos un hombre de edad avanzada, al que lo estafaron preguntándole por un nombre al azar <¿Cómo está Luis?>, por ejemplo, la persona responde, por el Luis o el José por el que cree que le están preguntando, y no sé cómo, pero a la final le terminan quitando dinero para esa personas”, narró un policía municipal encargado de custodiar la peligrosa zona .

Muchos son los mitos que rodean el populoso mercado marabino, uno muy común es el de que existen escaleras ocultas que llevan a precarias habitaciones en la parte superior de los negocios, en la parte que debería fungir como deposito. Esos cuartos según comentan algunas personas funcionan como “moteles” baratos; y aunque no se pudo corroborar la existencia de estos, no sería de sorprender que existieran, pues cientos de aires acondicionados adornan los segundos pisos. Si se mira desde arriba, aparecerán docenas de antenas de Direct TV sobre los techos.

Lo que sí se confirmó, es que muchas mujeres ofrecen servicios sexuales, usualmente a hombres mayores, para luego llevarlos hasta moteles en el casco central, donde muchas veces los roban.

Justo en medio de toda esta locura, se encuentra una imagen algo perturbadora, para estar rodeado de santos. Un joven con lentes oscuros, gorra de lado, chaqueta, zapatos marca Nike y una pistola que sobresale de su pantalón, se encuentra pintado en la posición más alta del mercado, justo al lado de la India Catalina; se trata del “Malandro Ismael Sánchez”, líder de lo que los espiritistas llaman “La Corte Malandra” o “Santos Calé” la más baja de las cortes de María Lionza.

Este “santo” no tan santo, fue un malandro caraqueño oriundo del barrio Lídice de Caracas, y murió apuñalado en una pelea en la parroquia 23 de enero. Ismael, cuyo verdadero nombre era Juan Francisco Carrillo, en los 70 era visto como una especie de Robin Hood, que robaba en los bancos de los ricos, para darle dinero y comida a los pobres.

Cuenta la leyenda que murió protegiendo a su barrio, y por eso ahora miles de personas buscan su protección, sobre todo, aquellos quienes hacen de sus armas su norma de vida.

El espiritismo es cosa rutinaria dentro de los oscuros pasillos, y a pesar de que Ismael tiene un bajo rango dentro del culto a la trinidad alternativa (María Lionza, el Cacique Guaicaipuro y el Negro Felipe), en Las Pulgas es visto como una de las máximas figuras protectoras. Muñecos de él se encuentran en los negocios, y cual Virgen María, la gente le prende velas y recita oraciones “En nombre del ladre, el tiro y el espíritu landro, Amén”.

Según el blog Corriendo el Velo:

«LA CORTE MALANDRA O CALÉ UN FENÓMENO SOCIAL, CULTURAL Y RELIGIOSO:

«El culto como tal es reciente y sus figuras emblemáticas están compuestas por delincuentes de ambos sexos, FALLECIDOS TODOS DE MANERA VIOLENTA, la mayoría durante las décadas del 60, 70 y 80. El crecimiento de esta creencia ha sido vertiginoso, sobre todo en los sectores populares y lugares habitados por personas de menores recursos, escalando rápidamente loa altares del espiritismo.

Ismael Sánchez es el patrono de la Corte Calé o Corte Malandra was last modified: by

En : Creencias y Esoterismo