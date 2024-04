Izis La Enfermera de la Salsa lanza su nuevo video musical titulado “Amazing Grace”

La talentosa cantante y enfermera, Izis La Enfermera de la Salsa, ha sorprendido nuevamente a sus seguidores con el lanzamiento de su último video musical, “Amazing Grace”. El video, dirigido por Ryan Bazan Films, captura la esencia de la canción y resalta la poderosa voz y carisma de Izis.

Detalles del Video Musical

Título: Amazing Grace

Director: Ryan Bazan Films

Locación de Filmación: San Antonio, Texas

Fecha de Lanzamiento Oficial: 28 de abril de 2024

Género Musical: Salsa

Inspiración y Significado

La historia detrás de “Amazing Grace” es conmovedora y llena de significado. Izis, al enterarse del retiro de su amiga militar, decidió grabar esta canción como un tributo a su valiente amiga y a todos aquellos que han servido con honor. La canción original, escrita por John Newton se transforma en un mensaje de esperanza y redención en la interpretación apasionada de Izis.

“La ‘gracia asombrosa’ es un espíritu que abre los ojos y permite ver la belleza y la bondad en el mundo. Es un regalo divino que nos encuentra incluso en nuestros momentos más oscuros”, comenta Izis.

El Mensaje de “Amazing Grace”

La canción nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y errores, todos tenemos la oportunidad de encontrar la gracia y la luz. Es un llamado a la reflexión y a la gratitud por las bendiciones que recibimos. La melodía suave y reconfortante nos envuelve, recordándonos que siempre hay esperanza y amor.

Próximos Pasos

El video musical de “Amazing Grace” está disponible en el canal de YouTube de Izis La Enfermera de la Salsa. Además, la canción se encuentra en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music. Izis tiene previsto presentar la canción en vivo durante el retiro de su amiga militar, un momento que promete ser emotivo y lleno de significado.

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa @ gmail.com

Website:

https:// izislaenfermeradelasalsa.com/

Redes Sociales:

https://solo.to/ izislaenfermera

