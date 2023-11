Izis La Enfermera de la Salsa nos invita al 3º Baile Anual de Veteranos Salseros

El próximo sábado 11 de noviembre de 2023 se realizará el 3er Baile Anual de Veteranos Salseros, un evento que honra y celebra a todos los veteranos que han servido a los Estados Unidos. El evento está organizado por William Estremera Jr. de Stop The Madness Latino Show en WRIR 97.3 FM Richmond Independent Radio y The Salsa Guy, Ángel Rodríguez, Salsa Guy Richmond, LLC., ambos veteranos.

El baile contará con la participación especial de Izis La Enfermera de la Salsa, cantante de música tropical que se ha destacado por su voz y su carisma. Izis estará acompañada por su banda de salsa, integrada por músicos profesionales de diferentes países y será dirigida por el destacado percusionista Dominique Patrick Noel. Además, contará con la presencia del cantante Fernandito Rentas, quien posee una larga carrera musical, aportando un grano de arena para el fortalecimiento del género tropical salsa.

Izis nos promete una noche llena de sorpresas y buena música. Ella interpretará sus propias canciones, como “La Enfermera Llegó”, “Esa Mujer” y “El Hombre Que Me Ame”. También cantará por primera vez en vivo el tema titulado “Canela y Nieve”, del compositor colombiano Robert Requena, quien viajará a Virginia desde Colombia para el evento. Y para cerrar con broche de oro, Izis tiene preparada una canción mega sorpresa que no te puedes perder.

El 3º Baile Anual de Veteranos Salseros es una oportunidad única para disfrutar de la salsa en su máxima expresión y rendir homenaje a los héroes que han defendido los Estados Unidos. No te quedes sin tu entrada y reserva tu espacio hoy mismo. El evento se realizará en el Rosie’s Gaming Emporium, ubicado 6807 Midlothian Turnpike Richmond, Virginia 23225. El costo de la entrada es de $35 por persona y se puede comprar en línea o en la puerta. El baile comenzará a las 7:30 p.m. y terminará a las 11:00 p.m.

Para más información, puedes adquirir tu boleta aquí través de Tickeri.com:

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa @g mail.com

Website:

izislaenfermeradelasalsa.com

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera