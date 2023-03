Izis La Enfermera de la Salsa presenta nuevo videoclip «Soy Tu Guajira»

Isis Rosario, mejor conocida como Izis «La Enfermera de la Salsa» comienza este nuevo año 2023 lanzando al mercado el videoclip del tema «Soy Tu Guajia». Una canción que pertenece a su primera producción que lleva por nombre «Te Curare».

«Soy Tu Guajira» ha logrado gran popularidad en diferentes partes del mundo, captando la atencion de los DJ’s y programadores de estaciones de radio. Por consiguente, este sabroso fonograma es una composicion y arreglo del maestro Enmanuel «Cerebro» Romero.

El videoclip fue grabado en San Juan, Puerto Rico por Bandera Blanca Films y contó con la participación especial de la bailarina profesional Jacky Ramos y su compañera, la modelo Windy Pagan.

Ademas, Izis comentó sobre su experiencia que la motivó a grabar el videoclip en Puerto Rico:

«Soy Tu Guajira» es una canción que posee un tremendo arreglo musical y coqueto que nos inspira a bailarla con ganas. Desde el 2019 tenia deseos de lanzar un videoclip, pero estaba esperando el momento adecuado para hacerlo.

Dos años después, empezaron a llegarme videos desde Puerto Rico por parte de amistades, informandome que los DJ’s estaban tocando este tema en varias ocasiones. De manera curiosa, consegui hablar con uno de los DJ para preguntarle como consiguio mi musica. Entonces, el DJ me dijo que la bailarina Jacky Ramos solicitaba el tema.

Por consiguiente, me puse en contacto con Jacky Ramos a quien no conocia de manera personal, y le hice la invitacion para grabar conmigo el videoclip de esta cancion. Ademas, Jacky invitó a su amiga Windy Pagan para la realización del video. Hecho que le agradezco mucho, porque no sabia que en el mundo del baile se ha vuelto popular ver a dos mujeres bailando.

De tal manera, me siento honrada de representar a la mujer latina, la que lucha por sus sueños y puede hacer lo que desee su corazón.»- Izis La Enfermera de la Salsa.

Cabe destacar, que Jacky Ramos comenzó su carrera en el baile de la salsa en 1999. En sus inicios formo parte de la academia de baile Danzarines de Papa Tambor. Ha bailado en tarima para grandes de la salsa como lo son: Orquesta de la Luz (en Japón), Cheo Feliciano, Adalberto Santiago, Ismael Miranda, Andy Montañéz, Luigi Texidor, Richie Ray y Bobby Cruz, Lalo Rodríguez, Oscar de León, La India, Victor Manuel, Gilberto Santa Rosa, Sonora Ponceña, El Gran Combo de PR, Hector Tricoche, entre otros.

Ha llevado su talento a diversas partes del mundo como: Italia, Cuba, Japón, Alemania, México, Republica Dominicana, y diferentes ciudades de los Estados Unidos. Logrando posicionarse como una de las mejores bailarinas de la actualidad.

Por otro lado, Windy Pagan es una modelo profesional, emprendedora, comunicadora y bailarina. Posee una excelente carrera como modelo y ha sido jurado del certamen Miss Universe Puerto Rico. Lleva dos años como estudiante de baile, recibiendo entrenamientos por parte de Jacky Ramos quien actualmente es su compañera de baile en tarima.

Hoy en día, «Soy Tu Guajira» es uno de los números preferidos por el público a la hora de Izis presentarse con su orquesta. En efecto, el videoclip se puede apreciar a traves de YouTube:

