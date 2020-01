WASHINGTON.- Joaquin Phoenix y Martin Sheen detenidos por protestar frente al Congreso de EEUU. Fueron detenidos hcusados de manifestarse sin autorización, durante la última concentración semanal por el clima organizada por la interprete Jane Fonda en Washington.

Los actores estadounidenses Joaquin Phoenix y Martin Sheen fueron arrestados hoy en las escaleras del Congreso de EE UU, acusados de manifestarse sin autorización, durante la última concentración semanal por el clima organizada por la interprete Jane Fonda en Washington, los conocidos como «Fire Drill Fridays» (Viernes de Simulacro de Incendio).

Además de Phoenix y Sheen, conocido por su papel como presidente de Estados Unidos en la serie «El ala oeste de la Casa Blanca», a la protesta acudieron las también intérpretes June Diane Raphael, Susan Sharandon y Amber Valletta.

El «Joker» y el «presidente del ala oeste» fueron arrestados junto a otro centenar de personas que formaban parte de la manifestación contra el cambio climático.

