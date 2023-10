Con insolentes declaraciones, el Presidente de Guyana insiste en terminar por las malas el justo reclamo del Esequibo por Venezuela

Las insolentes declaraciones que pueden «incendiar la pradera»

Irfaan Ali, presidente de Guyana, ha declarado repetidamente que su país tiene una soberanía indiscutible sobre el territorio de la Guayana Esequiba, una región de 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela reclama como suya.

Ali ha dicho que el reclamo de Venezuela es «infundado» y que su país no cederá ante las presiones venezolanas. También ha acusado a Venezuela de intentar «boicotear» las licitaciones petroleras en el mar en disputa, y de crear un ambiente de tensión y hostilidad en la región.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023, Ali dijo que Guyana está dispuesta a negociar con Venezuela, pero solo dentro del marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece bases para una solución negociada del conflicto.

Sin embargo, Ali ha rechazado la propuesta venezolana de impulsar un referéndum sobre el futuro de la Guayana Esequiba, argumentando que esto sería una violación del derecho internacional.

Las declaraciones de Ali reflejan la postura firme de Guyana en el conflicto con Venezuela. El país está decidido a defender su soberanía sobre la Guayana Esequiba, y no está dispuesto a ceder ante las presiones venezolanas.

La posición que debe adoptar Venezuela en este momento crítico

En este contexto, Venezuela debe adoptar ahora mismo una posición firme pero flexible en el conflicto. Por un lado, debe reafirmar su reclamo sobre el Esequibo y su derecho a negociar una solución justa y equitativa. Por otro lado, debe estar dispuesta a negociar con Guyana de buena fe y encontrar un terreno común para un acuerdo.

Una posible estrategia para Venezuela sería proponer un nuevo mecanismo de negociación que sea aceptado por Guyana. Este mecanismo podría basarse en el Acuerdo de Ginebra de 1966, pero podría incluir nuevas disposiciones para garantizar la participación de las comunidades indígenas del Esequibo.

Otra estrategia sería buscar la mediación de un tercero neutral, como la Organización de las Naciones Unidas o la Unión Europea. Esta mediación podría ayudar a las partes a encontrar un terreno común y llegar a un acuerdo.

En última instancia, la posición que debe tomar Venezuela en el conflicto por el Esequibo dependerá de una serie de factores, incluyendo la situación política interna del país, las condiciones económicas y la voluntad de Guyana de negociar. Sin embargo, es importante que Venezuela adopte una posición firme pero flexible que permita encontrar una solución justa y equitativa para el conflicto.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones específicas para la posición de Venezuela en el conflicto por el Esequibo:

Reafirmar el reclamo sobre el Esequibo y el derecho a negociar una solución justa y equitativa.

Estar dispuesta a negociar con Guyana de buena fe y encontrar un terreno común para un acuerdo.

Proponer un nuevo mecanismo de negociación que sea aceptado por Guyana.

Buscar la mediación de un tercero neutral.

Estas recomendaciones son solo una guía, y la posición final de Venezuela en el conflicto dependerá de las circunstancias específicas. Sin embargo, es importante que Venezuela adopte una posición clara y firme que permita encontrar una solución justa y equitativa para el conflicto.

