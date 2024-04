Karen Rod y la libertad de sentir sin miedo en ‘Lo puedo presentir’

‘Lo puedo presentir’ propone dejar fluir la energía del deseo y romper los muros mentales para confrontar los sentimientos.

Luego de presentar los sencillos ‘Cambiar la escena’, ‘Sin ninguna intención’ y ‘Ahora somos lo que somos’, la cantante y compositora colombiana Karen Rod estrena ‘Lo puedo presentir’, el cuarto lanzamiento de su disco debut ‘Hechos de Tiempo’, que verá la luz en el mes de mayo.

‘Lo puedo presentir’ es la libertad de ser y sentir. Habla de sincerarse con las emociones, los deseos profundos y el instinto. Invita a tomar la iniciativa, a perder el miedo y a hacer caso a la intuición. Es una canción que te empuja a tomar acción, a cantar alto y fuerte dejando atrás los prejuicios o las apariencias.

«La historia de la canción te lleva a preguntarte si debes vivir ese sentimiento, si debes provocar ese encuentro o reprimirlo por timidez, vergüenza o cualquier barrera que tengas. Es una canción que deja a un lado el ego para ir en busca de una respuesta. Es directa y liberadora«, comenta la artista colombiana.

‘Lo puedo presentir’ de Karen Rod es una canción que habla de hacer caso a las señales del destino y a arriesgarte a ser quien dé el primer paso. La letra, a simple vista, puede parecer el deseo de un adolescente, y claro que lo es, pero también es el deseo de muchas otras personas que experimentan una pasión que los marea y los impulsa a hacer cosas impensables.

«Para esta canción me inspiré en el mito de las llamas gemelas y la figura del perseguidor y el runner. Describo el momento en que una de las llamas está dispuesta a desnudar su alma y su cuerpo y espera sin prisa a que el amor emerja sin expectativas. Que dure toda la vida o lo que tenga que durar. Pero que sea verdadero y no una cuestión de sexo a secas. ‘Lo puedo presentir’ invita a un encuentro de conexión y entrega, de seducción y apertura, a ser coherente con tus deseos del alma. De reconocer tu fragilidad ante una persona que trae un mundo desconocido ante ti y de amar completamente sin esperar nada, sin que haya una razón», enfatiza Karen Rod.

El sonido de ‘Lo puedo presentir’ es rock indie. Te seduce con acordes de guitarras acústicas al comienzo y luego te arrastra como el deseo que es cada vez más intenso como la fuerza de la batería. La melodía te va sorprendiendo y avanza hasta culminar con un solo de guitarra casi orgásmico. La voz es enfática, es una afirmación directa y cruda que se transforma en un baile de notas altas y bajas muy rápidas que te roban el aliento como lo hace el sentimiento de estar enamorándote, de percatarte que está sucediendo aquí y ahora.

La portada del sencillo es una continuación de ‘Cambiar la escena’ que hace un leve zoom para mostrar más cercana a Karen Rod, con el concepto minimalista que la caracteriza y la presencia de la geometría como trasfondo.

«Espero que cualquier persona enamorada, de cualquier generación, se sienta libre de cantar ‘Lo puedo presentir’. Quiero que la gente pueda dedicar una música sincera y sensual con dignidad y orgullo sin denigrar, y sin sentir temor al rechazo«, puntualiza la artista.

«Me gusta desafiar los estereotipos y poner en frente el hecho de que una mujer pueda proponerle a otra vivir sus sentimientos sin miedos ni pudor. Que, por ejemplo, una chica pueda tomar la iniciativa y decirle a un chico con esta canción que siente algo y que presiente que es correspondida», concluye la cantante.

En cuanto a lo que sigue para Karen Rod, además del lanzamiento de su disco en mayo, empezará con la primera gira de colegios y universidades en Bogotá y continuará el tour en Ciudad de México en el segundo semestre del año. La artista trabajará en afianzar el proyecto en los diferentes circuitos musicales y partirá en busca de alianzas estratégicas y colaboraciones con otros artistas.

