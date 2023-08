La dismorfia corporal un trastorno psicológico altamente preocupante, Causas y Tratamiento

CAUSAS

La dismorfia corporal es un trastorno psicológico que se caracteriza por una preocupación excesiva y obsesiva por algún defecto percibido en el aspecto físico. Las personas que sufren de dismorfia corporal tienen una imagen distorsionada de sí mismas y se sienten avergonzadas, ansiosas o deprimidas por su apariencia. A menudo, recurren a conductas compulsivas como mirarse constantemente al espejo, compararse con otras personas, ocultar o camuflar sus supuestas imperfecciones, someterse a cirugías estéticas o tratamientos cosméticos, o evitar situaciones sociales por miedo a ser juzgadas o rechazadas.

La dismorfia corporal puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, raza o cultura. Sin embargo, se estima que es más frecuente en adolescentes y jóvenes, y que afecta más a las mujeres que a los hombres. Algunos factores que pueden contribuir al desarrollo de este trastorno son la presión social por cumplir con unos estándares de belleza irreales e inalcanzables, el bullying o el acoso por el aspecto físico, los traumas o abusos sexuales, los problemas de autoestima o identidad, o la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales.

La dismorfia corporal puede tener consecuencias graves para la salud física y mental de las personas que la padecen. Puede provocar aislamiento social, dificultades en las relaciones interpersonales, bajo rendimiento académico o laboral, trastornos alimentarios, depresión, ansiedad, ideas suicidas o intentos de suicidio. Por eso, es importante detectar y tratar este trastorno lo antes posible.

TRATAMIENTO

El tratamiento más efectivo para la dismorfia corporal combina la terapia psicológica con la farmacológica.

La terapia psicológica tiene como objetivo ayudar a la persona a modificar sus pensamientos y creencias negativas sobre su cuerpo, a mejorar su autoestima y su autoaceptación, a reducir sus conductas compulsivas y a enfrentarse a sus miedos y situaciones evitadas. La farmacología puede incluir el uso de antidepresivos o ansiolíticos para aliviar los síntomas asociados al trastorno.

Si crees que puedes sufrir de dismorfia corporal o conoces a alguien que lo padezca, no dudes en buscar ayuda profesional. Recuerda que tu valor como persona no depende de tu aspecto físico, sino de tu esencia, tus cualidades y tus capacidades. No te dejes engañar por los cánones de belleza impuestos por la sociedad, ni por las imágenes retocadas que ves en los medios. Eres único y especial tal como eres, y mereces quererte y respetarte.

