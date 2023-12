La legalidad de las apuestas en eventos no deportivos

En el mercado actual, los casinos en línea se han convertido en una gran alternativa para que las personas puedan recibir ingresos extra. Por supuesto, con buenas estrategias y conociendo los reglamentos de cada juego o apuesta se puede ganar una buena cantidad para solventar deudas o algunas cosas que deseen comprar. Igualmente, sitios como Verde Casino ofrecen un gran catálogo tanto para curiosos como para jugadores profesionales. En donde se pueden incluir apuestas a eventos que no sean necesariamente deportivos.

Es por ello que estaremos hablando sobre la legalidad de los mismos. Si bien es cierto que el grueso de las casas de apuestas en línea son las actividades de casino y las apuestas en disciplinas deportivas, no solo se limitan a eso. Ya que hay muchas otras actividades en las que se puede apostar, y como era de esperarse, hay un sector del público que le encantan estas novedades. Por lo tanto, estaremos hablando de ellas en mayor detalle.

Los eventos no deportivos que se pueden encontrar en un casino en línea

Aunque suene como una sorpresa, hay algunas actividades que, si bien se trata de competencias, no tienen nada que ver con el plano deportivo. A continuación, estaremos reseñando las más importantes.

Premiaciones

Cuando hablamos de este tópico, nos referimos a la temporada de premios o cualquier evento que signifique entregar un reconocimiento entre varios contrincantes. Por dar varios ejemplos, tenemos los casos de los Globos de Oro y los Oscars. En ambas premiaciones directores, actores y actrices se disputan sus respectivos premios. Algunas casas de apuestas cuentan con esta opción y dependiendo de lo que puedan ofrecer, inclusive se puede apostar por la que se considere la que podría ganar como mejor película.

Al tratarse de una premiación, hay elementos que tienen mayor favoritismo que otros, pero siempre se puede esperar algún tipo de sorpresa. Tal como sucede con los eventos deportivos.

Elecciones

Ya cambiando al plano político, algunos portales no tienen problema en colocar a candidatos presidenciales o a gobernaciones como parte de sus catálogos de apuestas. Sobre todo, si se trata de un proceso algo controversial o en donde hay dos elementos de ellos que se ven muy reñidos. Al igual que con las premiaciones, los apostadores pueden escoger al que creen será el presidente o el gobernador inclusive de su territorio. Esto no suele verse tan a menudo en todos los sitios de apuestas. Sin embargo, hay algunos que pueden tener esta opción y eso si va depender totalmente de las preferencias de los clientes.

eSports

Este es un tema que cuenta con cierto debate y que en algunos casos se ha podido solucionar. No obstante, para algunos apostadores los eSports o deportes electrónicos no se consideran disciplinas deportivas como tal. Eso ciertamente no les quita el atractivo y el hecho que muchos jugadores deseen apostar por diversos torneos o encuentros de algunos videojuegos en específico.

Ya sea League of Legends, DOTA, Starcraft, Warcraft o Counter Strike, se realizan varios torneos en simultáneo en varios lados del mundo. Inclusive la mayoría de los portales de apuestas manejan la opción de jugadas en vivo como si se tratara de la Champions League o un encuentro de la NBA. Detrás de todo esto hay una gran empresa y los eSports están manejando incontables cifras de dinero. En adición, los mejores en cada una de las ramas o los juegos cuentan con patrocinio de diversas marcas y fama en plataformas como Twitch o Discord.

Volviendo al debate, puede que para algunos esto no sea un deporte como tal. Pero si que maneja el mismo nivel de emoción que la Premier League o la Copa Libertadores.

¿Este tipo de apuestas es perfectamente legal?

Cuando se habla sobre este tema, su legalidad va a depender totalmente del territorio donde se maneje cada una de las casas de apuestas. Al formar parte del menú, no hay nada que temer, ya que estos portales cuentan con las licencias y los permisos necesarios para hacerlo. De no ser así, pueden tener por seguro que no se harían este tipo de apuestas en primer lugar.

Como se puede observar, las apuestas a eventos que no sean deportivos han cobrado mucha notoriedad en los últimos tiempos. Junto a esto, funcionan perfectamente como otra opción para aquellas personas que quizás se les haga complicado seguir las reglas de los juegos de casino o las cuotas de las apuestas deportivas. De cualquier manera, también son completamente legales, ya que los portales de renombre cuentan con todos los permisos para hacerlo sin temor a represalias. Así que, con respecto al tema, todo en orden y simplemente a disfrutar.