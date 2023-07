La OMS advierte que Brotes continuos de gripe aviar en animales representan riesgo para humanos

Los brotes actuales de influenza aviar (también llamada «gripe aviar») han causado devastación en las poblaciones animales, incluidas las aves de corral, las aves silvestres y algunos mamíferos, y han dañado los medios de subsistencia de los agricultores y el comercio de alimentos. Aunque afectan en gran medida a los animales, estos brotes plantean riesgos continuos para los humanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) instan a los países a trabajar juntos en todos los sectores para salvar la mayor cantidad posible de animales y proteger a las personas.

Los virus de la influenza aviar normalmente se propagan entre las aves, pero el creciente número de detecciones de influenza aviar H5N1 entre los mamíferos, que son biológicamente más cercanos a los humanos que las aves, genera preocupación de que el virus pueda adaptarse para infectar a los humanos con mayor facilidad. Además, algunos mamíferos pueden actuar como recipientes de mezcla para los virus de la influenza, lo que lleva a la aparición de nuevos virus que podrían ser más dañinos para los animales y los humanos.

El linaje de ganso/Guangdong de los virus de influenza aviar H5N1 surgió por primera vez en 1996 y ha estado causando brotes en aves desde entonces. Desde 2020, una variante de estos virus perteneciente al clado H5 2.3.4.4b ha provocado un número sin precedentes de muertes en aves silvestres y aves de corral en muchos países de África, Asia y Europa. En 2021, el virus se propagó a América del Norte y, en 2022, a América Central y del Sur.

En 2022, 67 países en los cinco continentes informaron brotes de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves de corral y aves silvestres a WOAH, con más de 131 millones de aves domésticas perdidas debido a muerte o sacrificio en granjas y pueblos afectados. En 2023, otros 14 países informaron brotes, principalmente en las Américas, a medida que la enfermedad continúa propagándose. Se han informado varios eventos de muerte masiva en aves silvestres, causados ​​por virus de influenza A(H5N1) clade 2.3.4.4b.

Seguimiento del reciente aumento de brotes entre mamíferos

Recientemente, ha habido un aumento en los informes de brotes mortales entre mamíferos también causados ​​por los virus de la influenza A(H5), incluida la influenza A(H5N1). 10 países en tres continentes han informado brotes en mamíferos a WOAH desde 2022. Es probable que haya más países donde aún no se hayan detectado o informado brotes. Tanto los mamíferos terrestres como los marinos se han visto afectados, incluidos brotes en visones de cría en España, focas en los Estados Unidos de América y leones marinos en Perú y Chile, y se sabe que al menos 26 especies se han visto afectadas. Los virus H5N1 también se han detectado en animales domésticos como gatos y perros en varios países, con detecciones recientes de H5N1 en gatos anunciadas por las autoridades de Polonia.

“Hay un cambio de paradigma reciente en la ecología y la epidemiología de la influenza aviar que ha aumentado la preocupación mundial a medida que la enfermedad se propaga a nuevas regiones geográficas y provoca mortandades inusuales de aves silvestres y un aumento alarmante en los casos de mamíferos”, dijo el Dr. Gregorio Torres, Jefe del Departamento de Ciencias de WOAH.

Evaluación del riesgo para los humanos

También se han informado detecciones esporádicas del virus de influenza A(H5N1) clade 2.3.4.4b en humanos, pero siguen siendo muy poco frecuentes, con 8 casos informados desde diciembre de 2021. Las infecciones en humanos pueden causar una enfermedad grave con una alta tasa de mortalidad. Los casos humanos detectados hasta ahora están relacionados principalmente con el contacto cercano con aves infectadas y ambientes contaminados.

«Con la información disponible hasta el momento, el virus no parece poder transmitirse fácilmente de una persona a otra, pero se necesita vigilancia para identificar cualquier evolución del virus que pueda cambiar eso», dijo la Dra. Sylvie Briand, Directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS. «La OMS está trabajando en estrecha colaboración con la FAO y la WOAH, y las redes de laboratorios para monitorear la evolución de estos virus, buscando señales de cualquier cambio que pueda ser más peligroso para los humanos. Alentamos a todos los países a aumentar su capacidad para monitorear estos virus y detectar cualquier caso humano. Esto es especialmente importante ya que el virus ahora está afectando a países con experiencia previa limitada en la vigilancia de la gripe aviar».

Se están realizando estudios para identificar cualquier cambio en el virus que pueda ayudar a que el virus se propague más fácilmente entre los mamíferos, incluidos los humanos.

“La epidemiología del H5N1 continúa evolucionando rápidamente”, dijo Keith Sumption, Oficial Veterinario Jefe de la FAO. “La FAO llama la atención sobre la necesidad de vigilancia y el intercambio oportuno de secuencias genéticas para monitorear la epidemiología molecular para la evaluación de riesgos y un mejor control de enfermedades”.

Frenar la propagación de la gripe aviar

Dada la propagación sin precedentes del virus de la influenza aviar A(H5N1) entre aves y mamíferos, y el riesgo potencial para la salud humana, los socios tripartitos (FAO, OMS y WOAH) instan a los países a tomar las siguientes medidas:

Prevenir la influenza aviar en su fuente , principalmente a través de medidas de bioseguridad mejoradas en las granjas y en las cadenas de valor avícolas, y aplicar buenas prácticas de higiene. Los miembros de WOAH, en consulta con el sector avícola, pueden considerar la vacunación de aves de corral como una herramienta complementaria de control de enfermedades basada en una vigilancia sólida y teniendo en cuenta factores locales como las cepas de virus circulantes, la evaluación de riesgos y las condiciones de implementación de la vacunación.

Detecte, informe y responda rápidamente a los brotes de animales como primera línea de defensa. Cuando se detecta una infección en animales, se alienta a los países a implementar estrategias de control como se describe en los estándares WOAH .

Fortalecer la vigilancia de influenza en animales y humanos. Para permitir una respuesta temprana, se debe mejorar la vigilancia basada en el riesgo en los animales antes y durante los períodos de alto riesgo. Los casos de influenza aviar en animales deben informarse a la WOAH de manera oportuna. La secuenciación genética debe realizarse periódicamente para detectar cualquier cambio en los virus ya presentes en el área o la introducción de nuevos virus. Inhumanos , se debe priorizar lo siguiente: (i) vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves y enfermedades similares a la influenza, (ii) revisión cuidadosa de cualquier patrón epidemiológico inusual, (iii) notificación de infecciones humanas bajo el Reglamento Sanitario Internacional, y (iv) intercambio de virus de influenza con los Centros Colaboradores de Referencia e Investigación sobre la Influenza del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS) de la OMS.

Llevar a cabo investigaciones epidemiológicas y virológicas en torno a brotes en animales e infecciones humanas. Se debe mejorar la vigilancia para detectar e investigar rápidamente más casos sospechosos en animales y humanos.

Comparta los datos de secuencia genética de virus de humanos, animales o sus entornos en bases de datos de acceso público rápidamente, incluso antes de la publicación revisada por pares.

Fomentar la colaboración entre los sectores de salud humana y animal , especialmente en las áreas de intercambio de información, evaluación conjunta de riesgos y respuesta.

Comunicar el riesgo. Alertar y capacitar a los trabajadores de la salud y las personas expuestas ocupacionalmente sobre las formas de protegerse. Se debe advertir al público en general, así como a los trabajadores con animales, que eviten el contacto con animales enfermos y muertos, y que informen de ello a las autoridades de sanidad animal. También se les debe recomendar que busquen atención médica si no se encuentran bien y que informen a su proveedor de atención médica sobre cualquier exposición a animales.

Asegurar la preparación para una pandemia de influenza en todos los niveles.

La FAO, la OMS y la WOAH han estado convocando a expertos para revisar la situación, monitorear la naturaleza de rápida evolución del virus y actualizar las recomendaciones para frenar su propagación, además de trabajar con los países en preparación y respuesta, y facilitar la colaboración entre países y sectores. La propagación del virus a los cinco continentes habla de la necesidad de cooperación global y alerta para proteger a los animales, las personas y las economías.

Notas a los editores

Especies de mamíferos que se sabe que están infectados con virus A(H5N1) clado 2.3.4.4b hasta la fecha: hurón, visón, nutria europea, nutria de río norteamericana, nutria marina, tejón europeo, zorrillo, zarigüeya de Virginia, leopardo de Amur, tigre de Amur, león de montaña, pescador, turón europeo, lince, gato montés, gato doméstico, zorro rojo, coyote, mapache, perro mapache, perro de monte sudamericano, oso negro americano, pardo Oso, oso grizzly, oso Kodiak, cerdo doméstico (solo serología), foca gris, foca común, lobo marino, león marino, marsopa, delfín mular, delfín común de hocico corto, delfín de lados blancos, perros, perros mapaches japoneses, marta haya, focas del Caspio, oso negro asiático, delfín chileno, marsopa de Burmeister. Se necesitan más estudios para comprender los niveles de referencia de infección en mamíferos salvajes.

Resumen/evaluación virológica actual Marcadores para la adaptación de los mamíferos: El marcador molecular 627K, o sus equivalentes, como 701N, en el gen PB2 se han detectado en algunas, pero no en todas, las secuencias de virus obtenidos de infecciones en mamíferos. Se ha detectado en muy pocos casos esporádicos de aves silvestres y aves de corral. Se sabe que estos marcadores aumentan la replicación viral en células de mamíferos. Ninguno de los virus de mamíferos infectados, incluidos los humanos, tiene cambios que indiquen una mayor especificidad de unión a receptores de tipo humano. En estudios sobre virus de aves silvestres y aves de corral, no hay indicios de que los virus hayan cambiado su preferencia por unirse a receptores de tipo aviar. Sin embargo, algunas mutaciones genéticas están presentes y se ha demostrado que aumentan la capacidad de unirse a receptores de tipo humano. El virus aislado de los visones infectados tiene una mutación genética que podría hacer que el virus se replique mejor en las células de los mamíferos. Los virus del visón y algunos virus de las aves tenían mutaciones adicionales que se observan más comúnmente en los virus humanos. Susceptibilidad antiviral: Las secuencias de virus de casos humanos, cuando estaban disponibles, no mostraron marcadores de resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa (como el oseltamivir) o inhibidores de la endonucleasa (como el baloxavir). Las secuencias analizadas de virus circulantes en especies animales contenían solo mutaciones esporádicas que están asociadas con la resistencia a los antivirales. En base a la información disponible, se espera que la inmunidad de la población humana contra la hemaglutinina del virus influenza A(H5) clado 2.3.4.4b sea mínima.