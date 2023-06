La OMS certificó a Belice como un país libre de Malaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha certificado a Belice como libre de malaria, luego de más de 70 años de esfuerzos continuos del país para erradicar la enfermedad.

“La OMS felicita al pueblo y al gobierno de Belice y a su red de socios globales y locales por este logro”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Belice es otro ejemplo de cómo, con las herramientas adecuadas y el enfoque correcto, podemos soñar con un futuro libre de malaria”.

Con el anuncio de hoy, un total de 42 países y 1 territorio han sido certificados como libres de malaria por la OMS, incluidos 11 países de la Región de las Américas.

“Tras el logro de Paraguay, Argentina y El Salvador, Belice se convierte hoy en el cuarto país de las Américas y el segundo en Centroamérica en ser certificado como libre de malaria en los últimos 5 años”, dijo el Dr. Jarbas Barbosa, Pan American Health Organización (OPS) Directora. “Este es un logro extraordinario para Belice y también servirá de inspiración para los otros países endémicos de las Américas”.

Inversiones efectivas en el control de la malaria

Durante las últimas 3 décadas, Belice ha logrado una reducción drástica en su carga de malaria, de un pico de alrededor de 10 000 casos en 1994 a cero casos autóctonos en 2019. El éxito de Belice ha dependido de una fuerte vigilancia de la malaria, el acceso al diagnóstico y la métodos de control de vectores, incluidos los mosquiteros tratados con insecticida y la fumigación de interiores con insecticidas. Los trabajadores sanitarios comunitarios capacitados han desempeñado un papel vital en el diagnóstico y tratamiento oportunos.

En 2015, Belice reorientó su programa contra la malaria para centrarse más en una vigilancia mejorada entre las poblaciones de alto riesgo, lo que permite la focalización estratégica de las intervenciones y los recursos disponibles en áreas prioritarias. Belice mantuvo los esfuerzos de vigilancia de la malaria durante la pandemia de COVID-19 y realizó esfuerzos para integrar los sistemas de vigilancia de malaria y COVID-19.

Colaboración a nivel nacional, regional y mundial

Una asociación de larga data entre el programa nacional de malaria y el Centro de Ecología de Vectores de Belice aseguró la vigilancia entomológica, que proporcionó información crítica sobre la distribución y densidad de los mosquitos portadores de malaria y su resistencia a los insecticidas utilizados en el control de la malaria. La colaboración transfronteriza con los vecinos México y Guatemala también ha sido clave para el éxito.

Belice ha participado en iniciativas regionales y subregionales para mantener la malaria a la vanguardia de su agenda de salud pública, como la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Hispaniola, apoyada financieramente por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y el Regional Iniciativa para la Eliminación de la Malaria , iniciativa establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo con el liderazgo técnico de la OPS y la participación del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica.

Con el apoyo de USAID, la OPS ha brindado cooperación técnica en toda la campaña contra la malaria de Belice. Este éxito en Belice contribuye a la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades de la OPS , que tiene como objetivo eliminar más de 30 enfermedades transmisibles, incluida la malaria, en las Américas para 2030. Belice también es miembro de la iniciativa «E-2025» , un grupo de países identificados por la OMS. con el potencial de eliminar la malaria para 2025.

Belice es el tercer país en recibir el estatus de libre de malaria en 2023, luego de las certificaciones de Azerbaiyán y Tayikistán en marzo.

Nota para el editor

Certificación libre de malaria de la OMS

La certificación de la eliminación de la malaria es un reconocimiento oficial por parte de la OMS del estado libre de malaria de un país. La certificación se otorga cuando un país ha demostrado, con evidencia rigurosa y creíble, que la cadena de transmisión autóctona de malaria por mosquitos Anopheles se ha interrumpido a nivel nacional durante al menos los últimos tres años consecutivos.

Además, debe estar operativo un sistema nacional de vigilancia capaz de detectar y responder rápidamente a cualquier caso de malaria, junto con un programa eficaz para prevenir el restablecimiento de la enfermedad.

La decisión final sobre la concesión de una certificación libre de malaria recae en el Director General de la OMS, sobre la base de una recomendación del Grupo Asesor Técnico independiente sobre Eliminación y Certificación de la Malaria. Para obtener más información sobre el proceso de certificación libre de malaria de la OMS, visite este enlace.