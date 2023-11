La Semana de la Cocina Italiana en el mundo tuvo su cita con el centro histórico de Caracas

La octava edición de la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo abrazó con calidez a todos los asistentes en el restaurante Galipán ubicado en la Esquina de San Jacinto, un enclave que no solo deleitó con su arquitectura, sino que también susurró la historia de Venezuela a través de las calles del centro histórico de la capital. Fue una celebración que honró la unión de culturas entre las regiones de Sicilia, Abruzzo y Caracas, destacando la importancia de una alimentación de calidad y el buen gusto. Esta experiencia culinaria resaltó la influencia positiva que la cocina tiene en nuestra identidad y bienestar, convirtiéndose en un tributo a la riqueza cultural a través de los sabores.

Por primera vez, esta festividad que celebra la cultura culinaria italiana en más de 75 países en simultáneo, tuvo un debut especial al llegar al epicentro de Caracas, frente a la emblemática plaza El Venezolano. Organizada por la Embajada de Italia en Venezuela, el Consulado de Italia en Caracas y Maracaibo, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, el Instituto de Comercio Exterior, el COM.IT.ES, el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) y la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, tuvo como objetivo destacar la identidad caraqueña.

En el corazón de Caracas, entre la plaza El Venezolano, la Plaza Bolívar y las instituciones representativas, se plasma el arraigo de la comunidad italiana en la urbe. Caracas, ese epicentro cultural, ha acogido y compartido la esencia italiana de generación en generación. Este reconocimiento de pertenencia no solo honra su identidad como hermanos italianos, sino que también resalta con orgullo su conexión con Venezuela, afirmando con entusiasmo que son parte de esta tierra.

Encuentro de culturas en el plato: un viaje culinario de Italia a Venezuela

La cita del pasado jueves 16 de noviembre fue organizada por el COMITES y el Consejo General de los Italianos en el exterior (CGIE), convocando a las autoridades de las instituciones diplomáticas así como a los representantes gubernamentales y amigos de la prensa nacional para rendir un tributo a la fusión de culturas a través del Sistema Paese.

La velada estuvo protagonizada por los chefs que nos acompañaron y por el sentimiento de hermandad que nos unió, Veneziano Gourmet dirigida por Matilde Veneziano y Maurilio Magaldi manifestaron que fue un verdadero gusto haber participado en un evento tan especial y con una iniciativa tan original, unir dos culturas y que mejor manera que a través de la comida. Un evento lleno de alegría y felicidad, en uno de los lugares más bellos, un clásico caraqueño donde se encuentra este hermoso restaurante. Matilde comentó: “Así como soy yo, una mezcla de un siciliano con una venezolana, presentamos un arancini de asado negro con queso telita y uno de los alimentos más nobles que puede existir como la arepa la presentamos rellena de caponata, antipasto típico siciliano. Entre otras cosas que presentamos para un público realmente especial fue el Sfincione palermitano y la parmigiana de berenjenas”.

“Salsiccia Italia” de Fabio Bovanini se mostró orgulloso y comentó que esta convocatoria significó una oportunidad única para dar a conocer una parte de nuestra gama de productos de alta calidad a todas las autoridades e invitados que nos acompañaron en esa tarde, demostrando que somos capaces de reproducir de manera fiel las recetas tradicionales familiares de nuestra región Abruzzo, aprendidas a lo largo de tantos años. Agradecemos a todas las personas que hicieron este evento posible, para dejar siempre en alto lo que representa la cocina italiana en el mundo, una referencia del buen comer.

Mario Dell Erario y su esposa Linda Carrabba a cargo de la Pastelería Del Corso donde los postres no son solo exquisitas creaciones, sino auténticas obras maestras presentó un tributo personal a las regiones de la bella Italia: Cannoli relleno de ricotta y fruta y Cassatine que fusiona capas de bizcocho empapado en licor con un relleno cremoso de ricotta, realzado por frutas confitadas y decoración de mazapán, los grandes representantes de los postres sicilianos, el clásico Bocconotti Abruzzesi rellenos de mermelada de uvas Montepulciano , con chocolate cacao, nueces y vino cotto, que se puede degustar de un solo bocado y Mini Pesche abruzzese, pequeños dulces italianos que emulan la forma de un durazno, con sabores a crema pastelera, crema chocolate y al típico licor Alkermes.

Sabor y Legado: La esencia de la Navidad en la cocina venezolana

El Chef Jhosman Paredes, nativo del Estado Táchira con una perspectiva arraigada en la culinaria venezolana, ha convertido la elaboración de esta degustación en un homenaje a las tradiciones festivas del país. Su creación, que presenta la icónica hallaca, el irresistible pan de jamón, la refrescante ensalada navideña y el suculento pernil, encapsula la esencia misma de las celebraciones navideñas en Venezuela, trascendiendo los trasfondos individuales de cada persona. Esta exquisita amalgama de sabores no solo constituye un tributo a las costumbres culinarias arraigadas en la cultura venezolana, sino que también proclama con un orgullo innato que este plato es un componente esencial de la identidad y el legado colectivo del país.

Navidad Sin Gluten: opciones deliciosas para celíacos

En el marco de esta festividad, la diversidad alimentaria emergió con fuerza al presentar una innovadora propuesta: degustaciones de hallacas navideñas elaboradas con harina de plátano y exquisitos dulces criollos libres de gluten, de la autoría del Imperio sin Glúten. Este enfoque hacia la alimentación alternativa es una respuesta a la creciente conciencia sobre la enfermedad celíaca, una condición que afecta aproximadamente a una de cada 100 personas. Para aquellos que sufren esta afección, seguir una dieta exenta de gluten no es solo una opción, sino una necesidad imperativa para salvaguardar su bienestar, dado que carecen de la capacidad de digerir y absorber esta proteína presente en muchos alimentos convencionales. Esta iniciativa no solo destaca la creatividad culinaria, sino que también abraza la inclusión, ofreciendo opciones deliciosas y respetuosas con las necesidades de aquellos con restricciones dietéticas.

Celebrando la integración: comunidad italiana y venezolana en Caracas

El Encargado de Negocios a.i. de Italia en Venezuela, Giuseppe Giacalone, destacó la trascendencia del evento organizado por el Consejero General de los Italianos en el Exterior, a cargo del Ingeniero Antonio Iachini, junto al COMITES y las instituciones italianas, resaltando la VIII Semana de la Cocina Italiana en el mundo. Expresó que este evento no solo es una oportunidad para disfrutar de platos italianos, sino para enfatizar el valor enogastronómico, un auténtico pilar de la cultura italiana con relevancia histórica, social y económica. Destacó la defensa de la originalidad de los productos, subrayando su relevancia económica.

Además, extendió una cálida bienvenida al diputado de la Asamblea Nacional, Herick Goicoechea, destacando la importancia de mantener la colaboración a nivel institucional y comercial para fortalecer los lazos entre ambos países. Giacalone enfatizó que la Semana de la Cocina Italiana no se limita a un solo evento, sino que se extiende durante varios días con un programa oficial que abarca diversas ubicaciones en Venezuela, disponible para consulta en el sitio web www.semanadelacocinaitaliana.com.ve.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional Herick Goicoechea, Secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Caracas declaró “La Semana Gastronómica de Italia es un motivo de orgullo para la capital venezolana, una manifestación culinaria que enaltece nuestras raíces. La cultura italiana ha dejado una huella profunda en Venezuela, sus platos como el spaghetti con caraotas son una muestra de ese legado culinario que nos ha enriquecido. La comunidad italiana ha sido leal y ha forjado lazos fuertes con nuestra sociedad, convirtiendo esta tierra en un reflejo de la diversidad y riqueza italiana. Esta tierra sigue siendo fértil en esperanza y oportunidades económicas, y con la colaboración entre la Alcaldía, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, no solo abriremos un pequeño rincón italiano en Caracas, sino muchos otros. Estamos retomando esperanzas en nuestras relaciones con Italia y simplificaremos pasos para fomentar la inversión italiana en nuestra ciudad. Mi agradecimiento eterno por el legado gastronómico y cultural que han compartido con todos los venezolanos y, en particular, con los caraqueños. ¡Felicitaciones y un abrazo!”.

El Cónsul General de Italia en Venezuela, el Dr. Nicola Occhipinti, expresó que “Participar en la VIII Semana de la Cocina Italiana en el mundo es un placer inmenso. Nuestro amigo y hermano diputado expresó con cariño y sinceridad aspectos que forman parte de la historia de Venezuela, como la integración humana a través de numerosos matrimonios entre venezolanos e italianos. Nuestro desafío es mostrar la formidable diversidad de la gastronomía italiana, en cada región y sus platos típicos compartidos por chefs que viajan entre países, enriqueciendo así nuestro legado culinario. Es un honor, a través de Francesco Maniá en el Consulado de Caracas y Nello Petito en Maracaibo, servir a esta maravillosa comunidad italiana, completamente integrada en esta tierra que nos ha acogido con los brazos abiertos. Agradezco a Antonio Iachini y al COMITES por organizar este maravilloso evento y espero que se celebren muchos más. Quiero subrayar que en la historia no ha existido un consejero del Consejo General de los Italianos en el exterior tan dinámico en pro de la comunidad italiana como Antonio Iachini.”

Fortaleciendo lazos: Instituciones Italianas en Caracas

El Consejero general de los Italianos en el Exterior, el Ingeniero Antonio Iachini tomó la palabra para expresar con mucha emoción: “Es un privilegio y un honor contar con la integración de la comunidad venezolana en nuestro espacio, un pequeño rincón de Caracas que acoge con cariño a la comunidad italiana. Reconozco el excepcional esfuerzo del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, representado por el Dr. Andrea Baldi. Este logro refleja el arduo trabajo cultural realizado por nuestra Embajada y las instituciones asociadas, mereciendo un aplauso para el Instituto de Cultura.

Asimismo, agradezco a los distinguidos representantes de los colegios paritarios en todo el país, especialmente al Cavaliere y Consejero Claudio Milazzo, liderando el colegio Bolívar y Garibaldi. Su labor en la enseñanza del idioma italiano ha beneficiado a muchos jóvenes venezolanos, brindándoles la oportunidad de dominar el cuarto idioma más importante del mundo.

Quiero expresar mi gratitud a mis compañeros consejeros del COMITES en Caracas, Oriente y Occidente por su incansable esfuerzo. En diciembre celebraremos 24 meses de acción conjunta, un logro que destaca el compromiso activo de la comunidad italiana para contribuir al desarrollo de nuestro país, Venezuela. En esta tarde llena de emociones, extendamos nuestra solidaridad y apoyo a la selección de fútbol Vino Tinto en su competencia. ¡Vamos todos por Venezuela!”

Las Huellas del COMITES, como puente entre Italia y Venezuela

En el emotivo encuentro, el vicepresidente del Comites de Caracas, Giuseppe Di Cera, expresó su felicitación a Antonio Iachini por el exitoso evento de la cocina italiana, celebrado tanto en Caracas como en diversas ciudades del mundo. Reconoció la presencia de destacadas figuras como el cónsul Dr. Occhipinti, Francesco Maniá, el Encargado de Negocios a.i. de Italia Giuseppe Giacalone, Lidia Bruttini, presidenta de CAVENIT, y agradeció a los consejeros por su contribución en la promoción de la lengua y la cultura italo-venezolana.

El consejero José Lombardo elogió el trabajo del COMITES y de Antonio Iachini, enfocados en el fortalecimiento de la cultura italiana y venezolana, ofreciendo su apoyo continuo. Rita Amelii, con gratitud, rememoró el vínculo entre Italia y Venezuela, destacando la fusión gastronómica presente en su hogar. Por su parte, Fiorindo Marozzi resaltó la riqueza de la cultura italiana más allá de los clichés, evidenciada en la diversidad de su industria, música y comida, siendo esta última un ejemplo palpable de su esencia.

Iachini, destacó la labor conjunta de los 12 consejeros del COMITES de Caracas, así como el esfuerzo colaborativo con los COMITES de Oriente y Occidente, formando un equipo de 36 consejeros comprometidos. Destacó la colaboración entre instituciones italianas y venezolanas, resaltando la celebración de la gastronomía como un ejemplo de esta unión, llevada a cabo frente a la plaza El Venezolano.

Representación de la inclusión y compromiso social del CGIE y los COMITES

El Consejero Iachini subraya la relevancia de la presencia del connacional Armando Grappone en el evento, enfocando la atención en la inclusión y la transformación. Destaca el compromiso del CGIE y los COMITES con los menos privilegiados y su impulso por una cultura más inclusiva. Residenciado en los Valles del Tuy, Grappone aporta una riqueza cultural al pequeño rincón italiano en Venezuela. Expresando su arraigo como caraqueño con raíces italianas, enfatizó la amalgama entre ambas culturas durante el evento. Además, resalta el logro de su hijo como primer flautista de la Orquesta Sinfónica Venezuela, patrimonio artístico de la nación. Su participación simboliza la unión entre las tradiciones venezolanas e italianas en un evento de trascendencia para ambas comunidades.

Notas que convergen: encuentro musical

En medio del festín y el júbilo, la confluencia musical entre dos naciones cobró vida, invitándonos a recorrer las tradiciones que anidan en cada hogar venezolano. Desde lo lírico hasta los merengues caraqueños, pasando por las gaitas y el pop italiano, el ambiente se llenó con una mezcla contagiosa de melodías que resonaron en cada rincón, incitando a todos los presentes a entonar al unísono con alegría contagiosa. Temas como “Sarà perché ti amo”, “O sole mio”, “Carmen la que contaba 16 años”, y “Funiculì, funiculà”, junto a otras piezas como “Mamma”, “Volare (Nel Blu di Pinto di Blu)”, “Sin Rencor”, y “Canto a Caracas” de nuestro querido Billos Frómeta, se convirtieron en un himno colectivo que irradió felicidad y espíritu festivo. Las interpretaciones estuvieron a cargo de tres tenores: Cristo Vassilaco, Luis Ramirez, Jeremyh Fuentes y una soprano: Daniela Medina, mientras la destreza en el acordeón del Grupo Armonía, liderado por Antonio de Vincenzo y José Palomares, resonó con temas como “O sole mio” y “L’italiano vero”.